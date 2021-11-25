Cennet Mahallesi'nin Aliş'i yıllar sonra ortaya çıktı Seyit Karabulut'un son haline bakın! Hem oğlu hem de kendisi şaşırttı
2004-2007 yıllarında izleyici karşısına çıkan Cennet Mahallesi, özellikle çocuk ve genç oyuncularının yetişkinlik halleriyle ilgi görmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Melek Baykal, Alişan, Çağla Şıkel, Özkan Uğur, Fatoş Kabasakal, Erol Günaydın, Zeki Alasya, Ayten Erman, Serhat Özcan, Melih Çardak, Levent Tülek, Zihni Göktay gibi isimleri bulunduran ve hala da çok izlenen Cennet Mahallesi'nin oyuncularının son halleri merak konusu. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Belemir Temizsoy ve Seyit Karabulut'un son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Seyit Karabulut, şimdilerde 25 yaşında genç bir baba... İşte Cennet Mahallesi oyuncularından Seyit Karabulut ve Belemir Temizsoy'un son hali...
25.11.2021 09:11
- Son Güncelleme: 25.11.2021 09:14
Cennet Mahallesi'nin Aliş'i yıllar sonra ortaya çıktı Seyit Karabulut'un son haline bakın! Hem oğlu hem de kendisi şaşırttı... Evlenip, bir çocuk sahibi olan Seyit Karabulut'un oğlu da sevimliliği ile herkesin dikkatini çekiyor. Cennet Mahallesi dizisinde Aliş karakterini canlandıran oyuncu Seyit Karabulut, 1 Ocak 1994 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi.
İşte yıllar sonra bir araya gelen ve son halleriyle dikkat çeken Cennet Mahallesi'nin çocuk oyuncuları Seyit Karabulut ve Belemir Temizsoy başta olmak üzere sizler için derlediğimiz bir dönemin genç oyuncularının değişimleri...