Cennet Mahallesi'nin Aliş'i yıllar sonra ortaya çıktı Seyit Karabulut'un son haline bakın! Hem oğlu hem de kendisi şaşırttı... Evlenip, bir çocuk sahibi olan Seyit Karabulut'un oğlu da sevimliliği ile herkesin dikkatini çekiyor. Cennet Mahallesi dizisinde Aliş karakterini canlandıran oyuncu Seyit Karabulut, 1 Ocak 1994 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi.