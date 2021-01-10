Haberler Galeri Magazin Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'sini görenler hayrete düştü! 17 yıl sonra Seyit Karabulut ve Belemir Temizsoy yan yana...

Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'sini görenler hayrete düştü! 17 yıl sonra Seyit Karabulut ve Belemir Temizsoy yan yana...

2004-2007 yıllarında izleyici karşısına çıkan Cennet Mahallesi adlı dizi hala hafızalarda. Tekrar bölümleriyle hala ekranlara gelen dizinin karakterlerinden, repliklerine kadar pek çok detayı unutulmadı. Özellikle çocuk oyuncuları en çok merak edilenler. Cennet Mahallesi'nde Aliş karakterini canlandıran Seyit Karabulut ve Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Belemir Temizsoy, 2004 yılında henüz 8 yaşındaydı... Şimdilerde güzel bir genç kız olan Belemir Temizsoy ve Seyit Karabulut'un son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı. O isimler büyüdü, şimdilerde milyonların takip ettiği sanatçılar oldu. İşte çocukluk hali ile tanıdığımız Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'sinin son halleri...

10.01.2021 10:23 - Son Güncelleme: 10.01.2021 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





