Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un son haline bakın! 17 yıl sonra ortaya çıktı bir de oğlu var...

2004-2007 yıllarında izleyici karşısına çıkan Cennet Mahallesi adlı dizi hala hafızalarda. Tekrar bölümleriyle hala ekranlara gelen dizinin karakterlerinden, repliklerine kadar pek çok detayı unutulmadı. Özellikle çocuk oyuncuları en çok merak edilenler. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Belemir Temizsoy ve Seyit Karabulut'un son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Seyit Karabulut, şimdilerde 25 yaşında genç bir baba. Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı. O isimler büyüdü, şimdilerde milyonların takip ettiği sanatçılar oldu. İşte çocukluk hali ile tanıdığımız Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'sinin son halleri...

28.03.2021 13:09 - Son Güncelleme: 28.03.2021 13:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





