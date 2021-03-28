Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un son haline bakın! 17 yıl sonra ortaya çıktı bir de oğlu var...
2004-2007 yıllarında izleyici karşısına çıkan Cennet Mahallesi adlı dizi hala hafızalarda. Tekrar bölümleriyle hala ekranlara gelen dizinin karakterlerinden, repliklerine kadar pek çok detayı unutulmadı. Özellikle çocuk oyuncuları en çok merak edilenler. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Belemir Temizsoy ve Seyit Karabulut'un son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Seyit Karabulut, şimdilerde 25 yaşında genç bir baba. Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı. O isimler büyüdü, şimdilerde milyonların takip ettiği sanatçılar oldu. İşte çocukluk hali ile tanıdığımız Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'sinin son halleri...
Görenler şaşkın! Hem oğlu hem de kendisi şoke etti! Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut ortaya çıktı Evlenip, bir çocuk sahibi olan Seyit Karabulut'un oğlu da sevimliliği ile herkesin dikkatini çekiyor. Cennet Mahallesi dizisinde Aliş karakterini canlandıran oyuncu Seyit Karabulut, 1 Ocak 1994 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trakyalıdır. Eğitimine İstanbul'da devam ederken 2004 yılında Cennet Mahallesi dizisine çocuk oyuncu olarak dizi kadrosuna dahil oldu. 2004 yılından itibaren 3 sezon boyunca Aliş çocuk karakterine hayat verdi. Dizinin 2007 yılında final yapmasının ardından ekranlara veda eden isim oldu.