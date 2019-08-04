Cennet Mahallesi'nde Ayşe rolüyle tanıdığımız Belemir Temizsoy'un son hali herkesi şaşırttı

Bir zamanlar ekranlara damga vuran dizilerin çocuk karakterlerinin son halleri görenleri şaşırtıyor. 2004-2007 yılları arasında yayınlanan ve yayından kalktıktan sonra da tekrarları reyting alan Cennet Mahallesi dizisinde yer alan oyuncuları, şimdi de TV ekranlarında görüyoruz. Peki dizinin en küçük oyuncularından Ayşe'nin şimdiki hali nasıl? İşte Ayşe rolüyle tanıdığımız Belemir Temizsoy başta olmak üzere çocuk yıldızların şimdiki halleri...

04.08.2019 21:16 - Son Güncelleme: 04.08.2019 21:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





