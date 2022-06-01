Cennet Mahallesi'nde Alişan ile birlikte rol almıştı... Çağla Şıkel'in kasığına kadar olan derin bacak dekolteli pozuna Buse Varol'dan yorum
Cennet Mahallesi'nde Alişan ile birlikte rol almıştı... Çağla Şıkel'in kasığına kadar olan derin bacak dekolteli pozuna Alişan'ın eşi Buse Varol'dan yorum geldi. Manken, sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel Instagram'dan peş peşe paylaştığı karelerle gündeme bomba gibi düştü. Güzelliği ve anneliği ile sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel'in son fotoğraflarına yorum yağdı. Cennet Mahallesi dizisinde sıkı dost olduğu Alişan'ın eşi Buse Varol da yorum yapanlar arasında yerini aldı.
01.06.2022 09:44 - Son Güncelleme: 01.06.2022 09:44
Cennet Mahallesi'nde Alişan ile birlikte rol almıştı... Çağla Şıkel'in kasığına kadar olan derin bacak dekolteli pozuna Alişan'ın eşi Buse Varol'dan yorum gecikmedi.
Çağla Şıkel'e yorum yapanlar arasında sıkı dostu Alişan'ın eşi olan Buse Varol da yerini aldı. Peş peşe gelen karelerin ardından Çağla Şıkel'in boyu merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...