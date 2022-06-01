Cennet Mahallesi’nde Alişan ile birlikte rol almıştı... Çağla Şıkel’in kasığına kadar olan derin bacak dekolteli pozuna Buse Varol’dan yorum

Çağla Şıkel'e yorum yapanlar arasında sıkı dostu Alişan'ın eşi olan Buse Varol da yerini aldı. Peş peşe gelen karelerin ardından Çağla Şıkel'in boyu merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...