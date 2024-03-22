Cenk Eren'in estetik faturası ortaya çıktı! George Clooney’ye benzetilen Cenk Eren’in değişiminin bedeli dudak uçuklattı!

Sosyal medya hesabında estetik geçirdiğini açıklayan ve son halini yayınlayan Cenk Eren'in değişimi uzun bir süre gündem oldu. Yüz gerdirme ameliyatı olan ve "Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen Eren'in son hali sosyal medyayı ikiye böldü. Eren'in çok konuşulan estetiğinin faturası da ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının değişiminin bedeli dudak uçuklattı! İşte detaylar...
Birçok ünlü isim gibi estetik modasına son olarak Cenk Eren de dahil oldu. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında estetik geçirdiğini açıklayarak son halini paylaştı.
Yüz gerdirme ameliyatı olan ve "Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen Eren'in son hali sosyal medyayı ikiye böldü.
Değişimiyle ağızları açık bırakan ünlü ismin estetik ameliyatları için ne kadar harcadığı ortaya çıktı.