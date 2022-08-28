Cengiz Kurtoğlu’nun sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Görenler şaşkın güzelliği parmak ısırtıyor! İşte Cengiz Kurtoğlu’nun eşi Fatma...

Cengiz Kurtoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Arabesk, fantezi müziğin usta isimlerinden Cengiz Kurtoğlu şarkılarının yanı sıra yer aldığı filmlerle de adını duyurdu. Eğitimini Artvin'de tamamladı ve kariyerine de fabrikada memur olarak başladı. Sanatçının ilk albümü ise Sen Sözden Anlamaz Mısın oldu.