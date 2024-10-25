Cemre Baysel’den şaşırtan Uraz Kaygılaroğlu hamlesi: Takipten çıktı

Cemre Baysel, sosyal medyada yaptığı son hamleyle gündeme bomba gibi düştü. Güzel oyuncu, şimdilerde Gonca Vuslateri ile başrollerinin paylaştığı "Leyla: Hayat...Aşk...Adalet" dizisiyle dikkat çekerken, eski rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'nu sosyal medya hesaplarından sildi.

ESKİ PARTNERİNİ TAKİPTEN ÇIKARDI Ünlü oyuncu Baysel, bir dönem "Sakla beni" dizisinde partneri olan Uraz Kaygılaroğlu 'nu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Bu ani hamlesi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı ve sosyal medyada gündem haline geldi.