Cemre Baysel’den şaşırtan Uraz Kaygılaroğlu hamlesi: Takipten çıktı

Cemre Baysel, sosyal medyada yaptığı son hamleyle gündeme bomba gibi düştü. Güzel oyuncu, şimdilerde Gonca Vuslateri ile başrollerinin paylaştığı "Leyla: Hayat...Aşk...Adalet" dizisiyle dikkat çekerken, eski rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'nu sosyal medya hesaplarından sildi.
ESKİ PARTNERİNİ TAKİPTEN ÇIKARDI
Ünlü oyuncu Baysel, bir dönem "Sakla beni" dizisinde partneri olan Uraz Kaygılaroğlu 'nu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Bu ani hamlesi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı ve sosyal medyada gündem haline geldi.
CEMRE BAYSEL KİMDİR?
5 Şubat 1999 yılında İzmir'de doğan Cemre Baysel, lisans eğitimine Ege Üniversitesi Resim öğretmenliği bölümünde devam ediyor. Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Yeşil Deniz dizisiyle başlayan Cemre Baysel, daha sonra İsimsizler, Payitaht Abdülhamid, Elimi Bırakma, Ramo ve Sol Yanım dizileriyle devam etti. Baht Oyunu dizisinde başrol oynayan Cemre Baysel bu projelerde gösterdiği oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı.