Cemal Can Canseven eski halini paylaştı görenler şaştı kaldı! İnanılmaz değişimi sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu
Cemal Can Canseven eski halini paylaştı görenler şaştı kaldı! Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla olay oldu. Danla Bilic'in kanalına konuk olarak adını duyuran ve yarışmacı olarak katıldığı Survivor'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cemal Can Canseven, Instagram'ın hikaye kısmında çocukluk yıllarına ait bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Canseven'in "Küçük Cemal'e selam olsun" notuyla yaptığı paylaşım, görenleri şaşkına çevirdi. Küçükken bir hayli kilolu olduğu görülen Canseven'i takipçileri tanımakta zorlandı. İşte Cemal Can Canseven'in o paylaşımı...
15.07.2021 22:01
- Son Güncelleme: 15.07.2021 22:01
Cemal Can Canseven eski halini paylaştı görenler şaştı kaldı! Danla Bilic'in kanalına konuk olarak adını duyuran ve yarışmacı olarak katıldığı Survivor'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cemal Can Canseven, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.