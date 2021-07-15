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Cemal Can Canseven eski halini paylaştı görenler şaştı kaldı! İnanılmaz değişimi sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Cemal Can Canseven eski halini paylaştı görenler şaştı kaldı! Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla olay oldu. Danla Bilic'in kanalına konuk olarak adını duyuran ve yarışmacı olarak katıldığı Survivor'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cemal Can Canseven, Instagram'ın hikaye kısmında çocukluk yıllarına ait bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Canseven'in "Küçük Cemal'e selam olsun" notuyla yaptığı paylaşım, görenleri şaşkına çevirdi. Küçükken bir hayli kilolu olduğu görülen Canseven'i takipçileri tanımakta zorlandı. İşte Cemal Can Canseven'in o paylaşımı...

15.07.2021 22:01 - Son Güncelleme: 15.07.2021 22:01
Cemal Can Canseven eski halini paylaştı görenler şaştı kaldı! İnanılmaz değişimi sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Cemal Can Canseven eski halini paylaştı görenler şaştı kaldı! Danla Bilic'in kanalına konuk olarak adını duyuran ve yarışmacı olarak katıldığı Survivor'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cemal Can Canseven, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

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Cemal Can Canseven eski halini paylaştı görenler şaştı kaldı! İnanılmaz değişimi sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Spor yaptığı anları Instagram sayfasında yayınlayan Canseven, ardından çocukluk yıllarına ait bir kareyi yayınladı.

Cemal Can Canseven eski halini paylaştı görenler şaştı kaldı! İnanılmaz değişimi sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Küçükken bir hayli kilolu olduğu görülen Canseven, "Küçük Cemal'e selam olsun" notuyla eski kilolu haline göndermede bulundu.

Cemal Can Canseven eski halini paylaştı görenler şaştı kaldı! İnanılmaz değişimi sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Eski ve yeni halini yan yana kolajlayıp Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Canseven'in eski hali görenleri şaşkına çevirdi.

Cemal Can Canseven eski halini paylaştı görenler şaştı kaldı! İnanılmaz değişimi sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Takipçileri, ünlü ismi tanımakta zorlanırken paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.