Cemal Can Canseven eski halini paylaştı görenler şaştı kaldı! İnanılmaz değişimi sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Cemal Can Canseven eski halini paylaştı görenler şaştı kaldı! Danla Bilic'in kanalına konuk olarak adını duyuran ve yarışmacı olarak katıldığı Survivor'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cemal Can Canseven, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.