Cem Yılmaz'ın 5 milyon TL'lik oyuncağı! 'Serenay ile yaş farkı önce tayt giydirdi şimdi de kırmızı sevdirdi'
Cem Yılmaz 5 milyon TL'lik kırmızı aracı ile test sürüşüne çıktı. Levent'teki evinden çıkıp Etiler'in arka sokaklarında yeni gözdesini test eden Cem Yılmaz, 20 dakikalık gezintisi sonrası rotasını yine Levent'te bulunan ofisine çevirdi. Cem Yılmaz'ın aracı rengi ile sosyal medyada ti'ye alınırken, akıllara geçtiğimiz mart ayında giydiği taytı geldi. Yeni sevgilisi Serenay Sarıkaya ile arasında 18 yaş fark bulunan 47 yaşındaki Cem Yılmaz'ın arabasının rengi, 'Serenay ile yaş farkını ancak böyle kapatmaya çalışıyor', 'Serenay ile yaş farkı önce tayt giydirdi şimdi de kırmızı sevdirdi' şeklinde yorumlandı.
Temmuz ayında 29 yaşına giren oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, yeni aracı ile sosyal medyada kendisine güldürdü. Defne Samyeli ile ilişkisinin son bulmasına neden Serenay Sarıkaya aşkı olarak gösterilen Cem Yılmaz, Levent'teki evinden çıkıp Etiler'in arka sokaklarında yeni gözdesini test eden Cem Yılmaz, 20 dakikalık gezintisi sonrası rotasını yine Levent'te bulunan ofisine çevirdi.
Önceki gün Etiler'de servet ödediği yeni arabası Mercedes AMG GTC'ye binerken görüntülenen Cem Yılmaz, arabadan indiği sırada görüntülendiğini fark eden Yılmaz'a bir televizyon muhabirinin, "Sevgiliniz Serenay Sarıkaya'yla tatiliniz nasıl geçti? Röportaj yapalım mı?" sorusuna komedyen, "Neden yapalım?" cevabını verdi.
Cem'in kırmızı aracı sosyal medyada, "Serenay Sarıkaya ile yaş farkını ancak böyle kapatmaya çalışıyor' şeklinde yorumlandı. Geçtiğimiz mart ayında bir AVM'de taytla görüntülenen Cem Yılmaz, Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile birlikteyken sevgilisinin fit vücuduna ayak uydurmak için spor salonlarından çıkmıyordu.