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Cem Yılmaz'ın 5 milyon TL'lik oyuncağı! 'Serenay ile yaş farkı önce tayt giydirdi şimdi de kırmızı sevdirdi'

Cem Yılmaz 5 milyon TL'lik kırmızı aracı ile test sürüşüne çıktı. Levent'teki evinden çıkıp Etiler'in arka sokaklarında yeni gözdesini test eden Cem Yılmaz, 20 dakikalık gezintisi sonrası rotasını yine Levent'te bulunan ofisine çevirdi. Cem Yılmaz'ın aracı rengi ile sosyal medyada ti'ye alınırken, akıllara geçtiğimiz mart ayında giydiği taytı geldi. Yeni sevgilisi Serenay Sarıkaya ile arasında 18 yaş fark bulunan 47 yaşındaki Cem Yılmaz'ın arabasının rengi, 'Serenay ile yaş farkını ancak böyle kapatmaya çalışıyor', 'Serenay ile yaş farkı önce tayt giydirdi şimdi de kırmızı sevdirdi' şeklinde yorumlandı.

10.09.2020 14:35 - Son Güncelleme: 10.09.2020 14:54
Cem Yılmaz'ın 5 milyon TL'lik oyuncağı! 'Serenay ile yaş farkı önce tayt giydirdi şimdi de kırmızı sevdirdi'

Temmuz ayında 29 yaşına giren oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, yeni aracı ile sosyal medyada kendisine güldürdü. Defne Samyeli ile ilişkisinin son bulmasına neden Serenay Sarıkaya aşkı olarak gösterilen Cem Yılmaz, Levent'teki evinden çıkıp Etiler'in arka sokaklarında yeni gözdesini test eden Cem Yılmaz, 20 dakikalık gezintisi sonrası rotasını yine Levent'te bulunan ofisine çevirdi.

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Cem Yılmaz'ın 5 milyon TL'lik oyuncağı! 'Serenay ile yaş farkı önce tayt giydirdi şimdi de kırmızı sevdirdi'

Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın evinin önünde görüntülenen ve giyim tarzıyla sosyal medyada, 'Dede tarzı' olarak ti'ye alınan 47 yaşındaki Cem Yılmaz, bu kez de kırmızı arabası ile sosyal medyanın diline düştü.

Cem Yılmaz'ın 5 milyon TL'lik oyuncağı! 'Serenay ile yaş farkı önce tayt giydirdi şimdi de kırmızı sevdirdi'

Önceki gün Etiler'de servet ödediği yeni arabası Mercedes AMG GTC'ye binerken görüntülenen Cem Yılmaz, arabadan indiği sırada görüntülendiğini fark eden Yılmaz'a bir televizyon muhabirinin, "Sevgiliniz Serenay Sarıkaya'yla tatiliniz nasıl geçti? Röportaj yapalım mı?" sorusuna komedyen, "Neden yapalım?" cevabını verdi.

Cem Yılmaz'ın 5 milyon TL'lik oyuncağı! 'Serenay ile yaş farkı önce tayt giydirdi şimdi de kırmızı sevdirdi'

"Özel olacaktı" diyen muhabire Yılmaz, tebessüm ederek karşılık verdi. Gülümsemesine rağmen soruları yanıtlamayan Cem Yılmaz'ın sınırlı sayıda üretilen spor aracının değeri 5 milyon TL, plakası ise oğlu Kemal'in adını simgeliyor.

Cem Yılmaz'ın 5 milyon TL'lik oyuncağı! 'Serenay ile yaş farkı önce tayt giydirdi şimdi de kırmızı sevdirdi'

Cem'in kırmızı aracı sosyal medyada, "Serenay Sarıkaya ile yaş farkını ancak böyle kapatmaya çalışıyor' şeklinde yorumlandı. Geçtiğimiz mart ayında bir AVM'de taytla görüntülenen Cem Yılmaz, Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile birlikteyken sevgilisinin fit vücuduna ayak uydurmak için spor salonlarından çıkmıyordu.

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