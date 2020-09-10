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Cem Yılmaz'ın 5 milyon TL'lik oyuncağı! 'Serenay ile yaş farkı önce tayt giydirdi şimdi de kırmızı sevdirdi'

Cem Yılmaz 5 milyon TL'lik kırmızı aracı ile test sürüşüne çıktı. Levent'teki evinden çıkıp Etiler'in arka sokaklarında yeni gözdesini test eden Cem Yılmaz, 20 dakikalık gezintisi sonrası rotasını yine Levent'te bulunan ofisine çevirdi. Cem Yılmaz'ın aracı rengi ile sosyal medyada ti'ye alınırken, akıllara geçtiğimiz mart ayında giydiği taytı geldi. Yeni sevgilisi Serenay Sarıkaya ile arasında 18 yaş fark bulunan 47 yaşındaki Cem Yılmaz'ın arabasının rengi, 'Serenay ile yaş farkını ancak böyle kapatmaya çalışıyor', 'Serenay ile yaş farkı önce tayt giydirdi şimdi de kırmızı sevdirdi' şeklinde yorumlandı.

10.09.2020 14:35 - Son Güncelleme: 10.09.2020 14:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





