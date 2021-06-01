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Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya şok dava! Milyonlar kazanan Cem Yılmaz nafakayı çok buldu!

Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya şok dava! Milyonlar kazanan Cem Yılmaz nafakayı çok buldu! 2012-2013 yılları arasında evli kaldığı eşi Ahu Yağtu'dan Kemal Yılmaz adında bir erkek evlada sahip olan Cem Yılmaz, ödediği nafakanın 40 bin TL'ye düşürülmesi için dava açtı. Mahkeme, Yılmaz'ın çocuğunun eğitim ve sağlık gibi giderlerini karşılayıp karşılamadığının tespiti için duruşmayı erteledi.

01.06.2021 12:49 - Son Güncelleme: 01.06.2021 13:13
Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya şok dava! Milyonlar kazanan Cem Yılmaz nafakayı çok buldu! '40 bin TL'ye düşürülsün'

"40 BİN TL'YE DÜŞÜRÜLSÜN"

Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya şok dava! Milyonlar kazanan Cem Yılmaz nafakayı çok buldu! 8 yıl önce boşandığı eski eşi Ahu Yağtu'ya çocuğu için ödediği aylık 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için dava açtı.

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Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya şok dava! Milyonlar kazanan Cem Yılmaz nafakayı çok buldu!

İstanbul 11. Aile Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu katılmazken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan Cem Yılmaz'ın avukatı, davanın kabulünü istedi. Ahu Yağtu'nun avukatı ise Yılmaz'ın nafaka dışında çocuğuna ödediği eğitim ve sağlık giderlerinin tespitini talep etti.

Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya şok dava! Milyonlar kazanan Cem Yılmaz nafakayı çok buldu!

Mahkeme, Cem Yılmaz'ın çocuğunun eğitim ve sağlık gibi giderlerini karşılayıp karşılamadığına dair delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya şok dava! Milyonlar kazanan Cem Yılmaz nafakayı çok buldu! '40 bin TL'ye düşürülsün'

Cem Yılmaz'dan 2013'te boşanan Ahu Yağtu, eski eşinin Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı dönemde gazetecilere verdiği yanıtla dikkat çekmişti.

Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya şok dava! Milyonlar kazanan Cem Yılmaz nafakayı çok buldu! '40 bin TL'ye düşürülsün'

"SİZ DE SORARKEN UTANIYORSUNUZ"
Güzel oyuncu, "İlişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Cem Bey ile Serenay Hanım'ı yakıştırdınız mı?" sorusuna, "Bu konularla ilgili konuşmuyorum. Sizce bu konularla ilgili yorum yapabilir miyim? Farkındayım siz de sorarken utanıyorsunuz. Yüzündeki ifadeyi gördüm şu anda" cevabını verdi.