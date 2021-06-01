Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya şok dava! Milyonlar kazanan Cem Yılmaz nafakayı çok buldu!

"SİZ DE SORARKEN UTANIYORSUNUZ"

Güzel oyuncu, "İlişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Cem Bey ile Serenay Hanım'ı yakıştırdınız mı?" sorusuna, "Bu konularla ilgili konuşmuyorum. Sizce bu konularla ilgili yorum yapabilir miyim? Farkındayım siz de sorarken utanıyorsunuz. Yüzündeki ifadeyi gördüm şu anda" cevabını verdi.