Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya şok dava! Milyonlar kazanan Cem Yılmaz nafakayı çok buldu!
Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya şok dava! Milyonlar kazanan Cem Yılmaz nafakayı çok buldu! 2012-2013 yılları arasında evli kaldığı eşi Ahu Yağtu'dan Kemal Yılmaz adında bir erkek evlada sahip olan Cem Yılmaz, ödediği nafakanın 40 bin TL'ye düşürülmesi için dava açtı. Mahkeme, Yılmaz'ın çocuğunun eğitim ve sağlık gibi giderlerini karşılayıp karşılamadığının tespiti için duruşmayı erteledi.
İstanbul 11. Aile Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu katılmazken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan Cem Yılmaz'ın avukatı, davanın kabulünü istedi. Ahu Yağtu'nun avukatı ise Yılmaz'ın nafaka dışında çocuğuna ödediği eğitim ve sağlık giderlerinin tespitini talep etti.
"SİZ DE SORARKEN UTANIYORSUNUZ"
Güzel oyuncu, "İlişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Cem Bey ile Serenay Hanım'ı yakıştırdınız mı?" sorusuna, "Bu konularla ilgili konuşmuyorum. Sizce bu konularla ilgili yorum yapabilir miyim? Farkındayım siz de sorarken utanıyorsunuz. Yüzündeki ifadeyi gördüm şu anda" cevabını verdi.