RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Cem Yılmaz'a Serenay Sarıkaya sorusu soruldu sonrası fıkra gibi! "Barıştınız mı?" sorusunu duyan Cem Yılmaz hareketiyle dillere düştü

Cem Yılmaz'a Serenay Sarıkaya sorusu soruldu sonrası fıkra gibi! "Barıştınız mı?" sorusunu duyan Cem Yılmaz hareketiyle dillere düştü

Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile gündeme bomba gibi düştü. İkilinin hamlesi "Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz barıştı mı?" , "Aşk yeniden mi?" sorularını akıllara getirmişti. Önceki gün kameralara yakalanan Cem Yılmaz'a bu iddialar soruldu. Cem Yılmaz'ın verdiği tepki sosyal medyada çok konuşuldu.

01.04.2023 11:58 - Son Güncelleme: 01.04.2023 11:58
Cem Yılmaz’a Serenay Sarıkaya sorusu soruldu sonrası fıkra gibi! Barıştınız mı? sorusunu duyan Cem Yılmaz hareketiyle dillere düştü

İki yıl önce aşk yaşayan ve ani bir kararla yollarını ayıran Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yeniden sevgili oldukları iddia ediliyordu.

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Cem Yılmaz’a Serenay Sarıkaya sorusu soruldu sonrası fıkra gibi! Barıştınız mı? sorusunu duyan Cem Yılmaz hareketiyle dillere düştü

Gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın kendisinden yaşça büyük eski aşkı Cem Yılmaz ile sosyal medyada takipleşmesiyle herkesi şaşkına çevirmişti. Sarıkaya ile Yılmaz'ın hamlesi, "Aşk yeniden mi" dedirtmişti.

Cem Yılmaz’a Serenay Sarıkaya sorusu soruldu sonrası fıkra gibi! Barıştınız mı? sorusunu duyan Cem Yılmaz hareketiyle dillere düştü

KAÇ CEM KAÇ

Konu hakkında bir süredir konuşmayan Cem Yılmaz, trafikte klasik otomobiliyle gazeteciler tarafından görüntülendi.

Cem Yılmaz’a Serenay Sarıkaya sorusu soruldu sonrası fıkra gibi! Barıştınız mı? sorusunu duyan Cem Yılmaz hareketiyle dillere düştü

Bir muhabirin Serenay Sarıkaya sorusunu duyan Cem Yılmaz'ın camı kapatmak isterken olanlar mizah konusu oldu. Canın azizliğine uğrayan ve zorla kapatan Yılmaz, sosyal medyanın diline düştü.

Cem Yılmaz’a Serenay Sarıkaya sorusu soruldu sonrası fıkra gibi! Barıştınız mı? sorusunu duyan Cem Yılmaz hareketiyle dillere düştü

Videoyu izleyen kimileri "Serenay'ı duyunca rezil oldu", "Serenay'ın ayrılık sebebi bu video", "İstemediğim sorulardan kaçarken ben" şeklinde yorumlar yaparak ünlü komedyeni mizah konusu yaptılar.

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