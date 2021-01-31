Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın yılan hikayesi aşkı! 'Seri like' sonrası ilk açıklama Cem'den...Barıştılar mı?
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın yılan hikayesi aşkı! 'Seri like' sonrası ilk açıklama Cem'den geldi. 2020'nin çok konuşulan çiftlerinden olan ve hala 'Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz barıştı mı?' soruları ile gündemi meşgul eden ünlü ikiliden Serenay Sarıkaya, önceki gün Cem Yılmaz'ın Instagram paylaşımını beğenmesi ile dikkat çekti. Dün akşam üstü Etiler'de bir hastane çıkışı kameralara takılan Cem Yılmaz, Zafer Algöz'le düet yaptığı videoyu beğenen ekim ayında ayrıldığı sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın kafa karıştıran hamlesine yanıt verdi. İkili, 18 yaş farkla yaşadıkları ilişkiyle büyük tepki çekmişti.
"YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ!"
Serenay Sarıkaya'nın kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile kafa karıştıran aşkında son durum merak ediliyor. 'Yılan hikayesine döndü' dedirten Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz ilişkisinde geçtiğimiz cuma günü Sarıkaya'nın ekim ayında ayrıldığı sevgilsi Yılmaz'ın son paylaşımını beğenmesi kafaları karıştırdı.
"BARIŞTILAR MI?"
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya, Kasım 2019'da sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlamıştı. Karantina günlerini birlikte geçiren sevgililer, geçen ekim ayında da yollarını ayırmıştı. Sarıkaya ve Yılmaz aşkının bitişi, ekim ayında ünlü komedyenin 'Ayrıldınız mı?' sorusuna verdiği 'evet' cevabıyla ortaya çıktı.