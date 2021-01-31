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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın yılan hikayesi aşkı! 'Seri like' sonrası ilk açıklama Cem'den...Barıştılar mı?

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın yılan hikayesi aşkı! 'Seri like' sonrası ilk açıklama Cem'den geldi. 2020'nin çok konuşulan çiftlerinden olan ve hala 'Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz barıştı mı?' soruları ile gündemi meşgul eden ünlü ikiliden Serenay Sarıkaya, önceki gün Cem Yılmaz'ın Instagram paylaşımını beğenmesi ile dikkat çekti. Dün akşam üstü Etiler'de bir hastane çıkışı kameralara takılan Cem Yılmaz, Zafer Algöz'le düet yaptığı videoyu beğenen ekim ayında ayrıldığı sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın kafa karıştıran hamlesine yanıt verdi. İkili, 18 yaş farkla yaşadıkları ilişkiyle büyük tepki çekmişti.

31.01.2021 12:49 - Son Güncelleme: 31.01.2021 12:49
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın yılan hikayesi aşkı! 'Seri like' sonrası ilk açıklama Cem'den...Barıştılar mı?

"YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ!"

Serenay Sarıkaya'nın kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile kafa karıştıran aşkında son durum merak ediliyor. 'Yılan hikayesine döndü' dedirten Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz ilişkisinde geçtiğimiz cuma günü Sarıkaya'nın ekim ayında ayrıldığı sevgilsi Yılmaz'ın son paylaşımını beğenmesi kafaları karıştırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın yılan hikayesi aşkı! 'Seri like' sonrası ilk açıklama Cem'den...Barıştılar mı?

"BARIŞTILAR MI?"

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya, Kasım 2019'da sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlamıştı. Karantina günlerini birlikte geçiren sevgililer, geçen ekim ayında da yollarını ayırmıştı. Sarıkaya ve Yılmaz aşkının bitişi, ekim ayında ünlü komedyenin 'Ayrıldınız mı?' sorusuna verdiği 'evet' cevabıyla ortaya çıktı.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın yılan hikayesi aşkı! 'Seri like' sonrası ilk açıklama Cem'den...Barıştılar mı?

İkili o günden sonra hiçbir araya gelmedi. Sarıkaya ve Yılmaz, ayrılık soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın yılan hikayesi aşkı! 'Seri like' sonrası ilk açıklama Cem'den...Barıştılar mı?

SERENAY'DAN KAFA KARIŞTIRAN BEĞENİ

Ancak önceki akşam Serenay Sarıkaya'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. Güzel oyuncu, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın paylaşımını beğendi.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın yılan hikayesi aşkı! 'Seri like' sonrası ilk açıklama Cem'den...Barıştılar mı?

Serenay Sarıkaya hızını alamadı. Bu kez de Cem Yılmaz hakkında yapılan bir başka paylaşımı da beğendi. Sarıkaya'nın bu hareketi 'Barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirdi.