Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın yılan hikayesi aşkı! 'Seri like' sonrası ilk açıklama Cem'den...Barıştılar mı?

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın yılan hikayesi aşkı! 'Seri like' sonrası ilk açıklama Cem'den geldi. 2020'nin çok konuşulan çiftlerinden olan ve hala 'Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz barıştı mı?' soruları ile gündemi meşgul eden ünlü ikiliden Serenay Sarıkaya, önceki gün Cem Yılmaz'ın Instagram paylaşımını beğenmesi ile dikkat çekti. Dün akşam üstü Etiler'de bir hastane çıkışı kameralara takılan Cem Yılmaz, Zafer Algöz'le düet yaptığı videoyu beğenen ekim ayında ayrıldığı sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın kafa karıştıran hamlesine yanıt verdi. İkili, 18 yaş farkla yaşadıkları ilişkiyle büyük tepki çekmişti.

31.01.2021 12:49 - Son Güncelleme: 31.01.2021 12:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





