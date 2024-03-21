Cem Yılmaz ve Necla Karahalil'den mutfakta özel anlar! Aşk belgelendi ilk defa paylaştı: "Gülümseyin..."

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'nun yanı sıra Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile ilişkisi uzun süre konuşuldu. Bir süredir ise adı herhangi bir aşk dedikodularına karışmıyordu. Ta ki Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz haftalarda paylaştığı topuklu ayakkabı giyen gizemli kadının kim olduğu öğrenilene kadar. Bir süredir sessizliğini koruyan Cem Yılmaz, kendisinden 13 yaş küçük Necla Karahalil'in aşkı belgelendi. Bugün el ele görüntülenen çift mutfakta özel anlarını paylaştı. İşte detaylar...