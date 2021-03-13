Cem Yılmaz koleksiyonuna iki yeni oyuncak daha kattı görenler bir daha baktı! Dudak uçuklatan cinsten
Geçtiğimiz yaza oyuncu Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı aşka damgasını vuran Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde evinde çıkan yangınla gündeme gelmişti. Neyse ki ucuz atlatılan yangının ardından Cem Yılmaz iki yeni son model spor araçlarıyla gündemde. Garajında milyonluk araçları bulunan komedyen Cem Yılmaz, koleksiyonuna iki son model spor otomobil daha kattı.
13.03.2021 10:10
- Son Güncelleme: 13.03.2021 10:10
Geçtiğimiz günlerde evinin bodrum katında çıkan trafo yangını sebebiyle maddi hasara uğrayan Cem Yılmaz, otomobil koleksiyonuna yenilerini ekledi.
Lüks araçlara olan düşkünlüğüyle bilinen 47 yaşındaki komedyen, 3 milyon TL değerindeki Porsche Taycan Turbo S marka elektrikli araç aldı.
Yeni aracını garajına çeken Cem Yılmaz, elektrikli otomobilinin plakasını, soyadının baş harfini simgeleyen 'YY' yapmayı tercih etti.
İŞTE DUDAK UÇUKLATAN O ARAÇ
Ayrıca yaklaşık değeri 6 milyon TL olan Porsche 911 model bir araç daha aldığı öğrenilen ünlü oyuncu, iki lüks otomobile yaklaşık 9 milyon TL ödedi.