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Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya günler sonra evden çıktı! İşte herkesin merak ettiği Cem Yılmaz'ın evi...

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, aşklarına dolu dizgin devam ediyor. 2020'nin bomba aşkları arasında yer alan Cem - Serenay ilişkisinde her detay merak ediliyor. Günlerdir Cem Yılmaz'ın evinde karantinada olan oyuncu Serenay Sarıkaya, corona virüs günlerini sevgilisi ile baş başa geçirdi. Aralarındaki yaş farkı ile dikkat çeken ünlü çift, karantinaya kısa bir ara verdi. Serenay Sarıkaya sevgilisi ile birlikte Cem Yılmaz'ın evinin önünde görüntülendi. İşte herkesin merak ettiği Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikte oturduğu ev...

09.04.2020 15:45 - Son Güncelleme: 09.04.2020 17:15
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya günler sonra evden çıktı! İşte herkesin merak ettiği Cem Yılmaz'ın evi...

Bir süredir yaşadıkları aşkla gündemde olan ve artık kameralardan kaçmayan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, 20 gündür karantinaydı. Gözlerden uzak olan ünlü çift, Yılmaz'ın Levent'teki villasından çıkarken görüntülendi.

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Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya günler sonra evden çıktı! İşte herkesin merak ettiği Cem Yılmaz'ın evi...

Muhabirlerin "Serenay Hanım haftalardır sizde" sorusuna "Konuşmak istemiyorum." diye cevap veren Cem Yılmaz'ın gergin tavırları dikkat çekti.

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya günler sonra evden çıktı! İşte herkesin merak ettiği Cem Yılmaz'ın evi...

Cem Yılmaz'ın aksine Sarıkaya ise gayet rahat ve sempatik tavırlarıyla kameralara yansıdı. Öte yandan çiftin her gün evlerinde Sarıkaya'nın spor hocasına telefonla bağlanarak antrenman yaptıkları öğrenildi.

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya günler sonra evden çıktı! İşte herkesin merak ettiği Cem Yılmaz'ın evi...

Cem Yılmaz, geçtiğimiz ay sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'la tanışmıştı. İşte Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın aşk yuvası...

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya günler sonra evden çıktı! İşte herkesin merak ettiği Cem Yılmaz'ın evi...
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