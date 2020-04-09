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Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya günler sonra evden çıktı! İşte herkesin merak ettiği Cem Yılmaz'ın evi...

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, aşklarına dolu dizgin devam ediyor. 2020'nin bomba aşkları arasında yer alan Cem - Serenay ilişkisinde her detay merak ediliyor. Günlerdir Cem Yılmaz'ın evinde karantinada olan oyuncu Serenay Sarıkaya, corona virüs günlerini sevgilisi ile baş başa geçirdi. Aralarındaki yaş farkı ile dikkat çeken ünlü çift, karantinaya kısa bir ara verdi. Serenay Sarıkaya sevgilisi ile birlikte Cem Yılmaz'ın evinin önünde görüntülendi. İşte herkesin merak ettiği Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikte oturduğu ev...

09.04.2020 15:45 - Son Güncelleme: 09.04.2020 17:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





