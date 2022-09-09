Cem Yılmaz gecelerde yakalandı! Yanındaki gizemli güzelle takvim.com.tr objektifine takıldı! O soruyu yanıtsız bıraktı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli, Cansu Dere ve Ahu Yağtu gibi birçok ünlü güzelle aşk yaşayan Yılmaz, son olarak gizemli bir kadın arkadaşıyla kameralara yansıdı.