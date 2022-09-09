Cem Yılmaz gecelerde yakalandı! Yanındaki gizemli güzelle takvim.com.tr objektifine takıldı! O soruyu yanıtsız bıraktı
Yaşadığı aşklarla sık sık magazin manşetlerini süsleyen Cem Yılmaz, önceki gün Arnavutköy'de bulunan bir mekana girerken takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın objektifine takıldı ve "Yeni bir aşka yelken mi açtı?" sorusunu akıllara getirdi. Birlikte Cem Yılmaz'ın aracından inen ikili, hızlı adımlar ile mekana giriş yaparken ünlü komedyenin yanındaki gizemli güzel dikkat çekti. Bakın Cem Yılmaz kiminle görüntülendi...
09.09.2022 00:50 - Son Güncelleme: 09.09.2022 00:50
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli, Cansu Dere ve Ahu Yağtu gibi birçok ünlü güzelle aşk yaşayan Yılmaz, son olarak gizemli bir kadın arkadaşıyla kameralara yansıdı.
Cem Yılmaz, önceki gün Arnavutköy'de bulunan bir mekana girerken takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın objektifine takıldı.
Komedyen Cem Yılmaz, önceki gece yanında bir kadın arkadaşı ile Arnavutköy'de bulunan Bir mekana girerken görüntülendi.
Birlikte Cem Yılmaz'ın aracından inen ikili, hızlı adımlar ile mekana giriş yaptı. Muhabirlerin "Cem Bey, yeni sevgiliniz mi?" sorusuna yanıt vermeyen komedyen, "İyi akşamlar" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.