Cem Yılmaz ayrılığı sonrası Defne Samyeli'den flaş açıklama! Son olarak Serdar Bilgili ile adı anılmıştı...
Cem Yılmaz'ın kendisini aldattığı yönündeki haberlere 'Konduramadım' şeklinde yanıt veren Defne Samyeli, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Kulübü eski başkanı Serdar Bilgili ile adı aşk dedikodusuna karışan 48 yaşındaki Defne Samyeli, Sezen Aksu'nun Cem Yılmaz'ın ihanetinden esinlenerek şarkı yazdığı yönündeki iddialara bakın nasıl yanıt verdi...
26.08.2020 09:42
- Son Güncelleme: 26.08.2020 09:59
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