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Cem Yılmaz ayrılığı sonrası Defne Samyeli'den flaş açıklama! Son olarak Serdar Bilgili ile adı anılmıştı...

Cem Yılmaz'ın kendisini aldattığı yönündeki haberlere 'Konduramadım' şeklinde yanıt veren Defne Samyeli, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Kulübü eski başkanı Serdar Bilgili ile adı aşk dedikodusuna karışan 48 yaşındaki Defne Samyeli, Sezen Aksu'nun Cem Yılmaz'ın ihanetinden esinlenerek şarkı yazdığı yönündeki iddialara bakın nasıl yanıt verdi...

26.08.2020 09:42 - Son Güncelleme: 26.08.2020 09:59
Cem Yılmaz ayrılığı sonrası Defne Samyeli'den flaş açıklama! Son olarak Serdar Bilgili ile adı anılmıştı...

Son olarak iş insanı Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı iddiası ile gündeme gelen sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, Etiler'de objektiflere takıldı.

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Cem Yılmaz ayrılığı sonrası Defne Samyeli'den flaş açıklama! Son olarak Serdar Bilgili ile adı anılmıştı...

Keyifli geçen yemek sonrası çıkışta Samyeli'nin, göbeği açık kıyafeti dikkat çekti.

Cem Yılmaz ayrılığı sonrası Defne Samyeli'den flaş açıklama! Son olarak Serdar Bilgili ile adı anılmıştı...

Sezen Aksu'nun, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Konduramadım' adlı şarkısını Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ayrılığından ilham alarak yazdığı iddialarına şarkıcı, "Öyle bir şey yok" cevabını verdi.

Cem Yılmaz ayrılığı sonrası Defne Samyeli'den flaş açıklama! Son olarak Serdar Bilgili ile adı anılmıştı...

48 yaşındaki güzel, yeni bir şarkı için stüdyoda çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Cem Yılmaz ayrılığı sonrası Defne Samyeli'den flaş açıklama! Son olarak Serdar Bilgili ile adı anılmıştı...

Beşiktaş Kulübü eski başkanı Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı haberleri karşısında sessiz kalan Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli, son model aracına binerek hızla uzaklaştı.

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