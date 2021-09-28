Cem Özer eşi Pınar Dura'nın bikinili pozlarını kendi hesabından paylaştı! Görenler şaştı kaldı öve öve bitiremedi
Uzun süredir ekranlara ara veren ve bir dönem eşini aldattığı haberleri ile magazin basınında gündem olan 61 yaşındaki Cem Özer, 5. eşi Pınar Dura'nın bikinili fotoğraflarını çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede onlarca yorum alan bu paylaşım sonrası Cem Özer'in eşi Pınar Dura güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bıraktı.
28.09.2021 09:39
- Son Güncelleme: 28.09.2021 09:41
2017 yılında Pınar Dura ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Cem Özer karısının bikinili pozlarını paylaştı. Pınar Dura'nın pozlarına beğeni yağdı.
Cem Özer'in beşinci eşi Pınar Dura bikinili pozlar verdi. Kocasını pozlar veren Dura bu pozları sosyal medya hesabından da paylaştı.
Cem Özer de karısının pozlarını kendi hesabından yayınladı ve "Dergi fotoğrafçısı olmalıymışım" dedi.
Cem Özer'in Almanya'da yaşayan ve kendisi gibi evli olan bir kadını sosyal medya üzerinden çıplak fotoğraflarını göndererek taciz ettiği öne sürülmüştü.