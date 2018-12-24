Cem Özer: Benim bunu Erbil'in ailesine söylemem lazım, kurtuluşu böyle olur

Ben bir ara öldüm, bu hatırladıklarım da 1-2 saat öncesi' diye düşündüm. Sonra Pınar'la, Cemre'yi duydum. 'Benim kızım, eşim ve oğlum var ben onlar için yaşamaya çalışmalıyım' dedim. Bütün gün onları görüyordum, belki onlar beş dakika yanıma geliyorlar ama o bana bütün gün yanımdalar gibi geliyordu.