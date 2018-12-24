Cem Özer: Benim bunu Erbil'in ailesine söylemem lazım, kurtuluşu böyle olur

Cem Özer geçirdiği talihsiz kaza sonucunda ölümden döndü. O anları anlatan Cem Özer, aynı zaman diliminde yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil hakkında açıklamalarda bulundu. Mehmet Ali Erbil'in ailesine kendi yaşadıklarından bahsetmek isteyen Cem Özer, Mehmet Ali Erbil'in kurtuluşunun, ailesinin motive eden konuşmalarıyla mümkün olabileceğini belirtti.

24 Aralık 2018 Pazartesi, 14:06:13 Güncelleme: 14:10:16
Cem Özer: Benim bunu Erbil'in ailesine söylemem lazım, kurtuluşu böyle olur

Cem Özer ve eşi Pınar Dura bir kanalın magazin programına konuk oldu. Geçirdiği talihsiz kaza sonrası ölümden dönen Özer, hem özel hayatını hem de hastane sürecini anlattı.

Cem Özer: Benim bunu Erbil'in ailesine söylemem lazım, kurtuluşu böyle olur

"MEHMET ALİ ERBİL'İN AİLESİNE SÖYLEMEM LAZIM"

"Mehmet Ali Erbil daha yeni kendine geldi, asistanıyla konuşuyorum. Biz ziyarete gittik, yoğun bakıma aile dışında kimse alınmaz, ailesiyle görüştük... Doktorlar derki 'tepki vermiyor, bilinç kapalı' belki haklılar ama filmlerde gördüğümüz şey gerçek. Algılıyoruz, kapalıysa da kitli değil, bir aralık var. Ben bana söylenenleri, dokunmaları duydum hissettim. 'Benim bunu Erbil'in ailesine söylemem lazım' dedim. Erbil'in kurtuluşu böyle olur.

Cem Özer: Benim bunu Erbil'in ailesine söylemem lazım, kurtuluşu böyle olur

Ben bir ara öldüm, bu hatırladıklarım da 1-2 saat öncesi' diye düşündüm. Sonra Pınar'la, Cemre'yi duydum. 'Benim kızım, eşim ve oğlum var ben onlar için yaşamaya çalışmalıyım' dedim. Bütün gün onları görüyordum, belki onlar beş dakika yanıma geliyorlar ama o bana bütün gün yanımdalar gibi geliyordu.

Cem Özer: Benim bunu Erbil'in ailesine söylemem lazım, kurtuluşu böyle olur

En çok da 'Sen dünyanın en güçlü insanısın, babasısın' gazını veriyorlardı bana, ben de onları duydukça tutundum. Doktorlar zaman geçtikçe uyandırmaya başladılar. Sonra 'o kendi tedavi oldu' dediler.

Cem Özer: Benim bunu Erbil'in ailesine söylemem lazım, kurtuluşu böyle olur

Ben bu yaşadıklarımı aktardım Mehmet Ali Erbil'in ailesine… Çünkü bir süre sonra insan bırakıyor kendini, 'tepki vermese de o sizi duyuyor, destek verin' dedim.

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