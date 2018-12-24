Cem Özer: Benim bunu Erbil'in ailesine söylemem lazım, kurtuluşu böyle olur
Cem Özer geçirdiği talihsiz kaza sonucunda ölümden döndü. O anları anlatan Cem Özer, aynı zaman diliminde yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil hakkında açıklamalarda bulundu. Mehmet Ali Erbil'in ailesine kendi yaşadıklarından bahsetmek isteyen Cem Özer, Mehmet Ali Erbil'in kurtuluşunun, ailesinin motive eden konuşmalarıyla mümkün olabileceğini belirtti.
"MEHMET ALİ ERBİL'İN AİLESİNE SÖYLEMEM LAZIM"
"Mehmet Ali Erbil daha yeni kendine geldi, asistanıyla konuşuyorum. Biz ziyarete gittik, yoğun bakıma aile dışında kimse alınmaz, ailesiyle görüştük... Doktorlar derki 'tepki vermiyor, bilinç kapalı' belki haklılar ama filmlerde gördüğümüz şey gerçek. Algılıyoruz, kapalıysa da kitli değil, bir aralık var. Ben bana söylenenleri, dokunmaları duydum hissettim. 'Benim bunu Erbil'in ailesine söylemem lazım' dedim. Erbil'in kurtuluşu böyle olur.
Ben bir ara öldüm, bu hatırladıklarım da 1-2 saat öncesi' diye düşündüm. Sonra Pınar'la, Cemre'yi duydum. 'Benim kızım, eşim ve oğlum var ben onlar için yaşamaya çalışmalıyım' dedim. Bütün gün onları görüyordum, belki onlar beş dakika yanıma geliyorlar ama o bana bütün gün yanımdalar gibi geliyordu.