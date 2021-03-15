Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'dan olay sözler! Cem Karaca'nın mezarı neden açıldı?
Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'dan olay sözler! Cem Karaca'nın mezarı neden açıldı? Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte sunduğu gündüz kuşağı programının konukları arasında yer alan merhum sanatçı Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Başarılı rock sanatçısı Cem Karaca, 2004 senesinde kalp ve solunum yetmezliği sebebi ile hayatını kaybetmişti. 2006 yılında ise eşi İlkim Karaca'nın talebi ile mezarı açılmış ve DNA testi için doku örneği alınmıştı. Cem Karaca'nın mirasından mezarının açılma nedenine kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulunan Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca bakın neler söyledi...
CEM KARACA'NIN MEZARI NEDEN AÇILDI?
Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'dan olay sözler! Anadolu Rock türünün kurucularından olan Cem Karaca, birçok grupla çalışmış ve güçlü bir rock kültü yaratılmasının ise öncüsü olmuştur. İlkim Karaca, Cem Karaca'nın ölmeden önceki son eşidir. Emrah Karaca ise, üçüncü evliliğini yaptığı Feride Balkan ile olan ilişkisinden dünyaya gelen çocuğudur.
CEM KARACA'NIN ÖLÜM NEDENİ...
Cem Karaca, 2004 senesinde kalp ve solunum yetmezliği sebebi ile hayatını kaybetmişti. Daha sonra eşi İlkim Karaca, 2006 yılında Cem Karaca'nın mezarının açılması ve DNA dokusu alınması talebi ile gündeme gelmişti. İlkim Karaca, çocukluğunda geçirdiği bir kaza sonucu Cem Karaca'nın kısır kaldığını ve resmiyette çocuğu olan Emrah Karaca'nın onun çocuğu olmadığını iddia etmişti.
İlkim Karaca'nın bu talebi doğrultusunda mahkeme kararı ile Cem Karaca'nın mezarı açılmış ve DNA testi için doku örneği alınmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda ise Emrah Karaca'nın Cem Karaca'nın oğlu olduğu tespit edilmiş ve Emrah Karaca tarafından İlkim Karaca'ya hakaret davası açılmıştı. Emrah Karaca ise açtığı bu hakaret davasını kazanmıştı.
CEM KARACA'NIN EŞİ İLKİM KARACA KİMDİR?
Cem Karaca'nın eşi olarak tanınan İlkim Karaca kimdir? İşte açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen İlkim Karaca başta olmak üzere ünlülerin hayat arkadaşları...
İlkim Karaca, 1960 yılında dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı bitirdi ve müzik öğretmeni oldu.