Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'dan olay sözler! Cem Karaca'nın mezarı neden açıldı?

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'dan olay sözler! Cem Karaca'nın mezarı neden açıldı? Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte sunduğu gündüz kuşağı programının konukları arasında yer alan merhum sanatçı Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Başarılı rock sanatçısı Cem Karaca, 2004 senesinde kalp ve solunum yetmezliği sebebi ile hayatını kaybetmişti. 2006 yılında ise eşi İlkim Karaca'nın talebi ile mezarı açılmış ve DNA testi için doku örneği alınmıştı. Cem Karaca'nın mirasından mezarının açılma nedenine kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulunan Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca bakın neler söyledi...

15.03.2021 12:26 - Son Güncelleme: 15.03.2021 12:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





