Cem Garipoğlu vahşice katletmişti! Münevver Karabulut'un babasına Bircan Bali'den olay sözler: "İsterse bana dava açsın, bu işin içinde..."
Cem Garipoğlu vahşice katletmişti! Türkiye'nin hafızasına kazınan Münevver Karabulut cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, "Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın" açıklamasıyla gündemde. Karabulut'un sözlerinin ardından canlı yayında Bircan Bali'den gelen yorum dikkat çekti. Bircan Bali "İsterse bana dava açabilir" diyerek şoke eden iddialarda bulundu. İşte Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili Bircan Bali'den gelen yorum...
"İSTERSE BANA DAVA AÇSIN"
Cem Garipoğlu vahşice katletmişti! Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanırken baba Süreyya Karabulut hakkında Bircan Bali'den olay sözler geldi.
Münevver Karabulut'un babasına Bircan Bali'den şok sözler canlı yayında geldi. Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u öldürüp cesedini testereyle parçalara ayırarak bir bavul ve gitar çantası içinde Etiler'deki çöp konteynerine attı.
Bir süre cezaevinde kalan Garipoğlu intihar etti. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut yıllar sonra Garipoğlu'nun intiharıyla ilgili sözleri ile dikkat çekti.
"BABANIN TALEBİ OLURSA MEZARI AÇTIRACAĞIZ"
Süreyya Karabulut intihara inanmadığını söyleyerek mezarı açtırmak istediğini ifade edince, aile avukatı Rezan Epözdemir de "Babanın talebi olursa mezarı açtıracağız" dedi.
Konu Türkiye gündeminde en üst sıralarda yerini alırken, Bircan Bali "İsterse bana dava açsın" diyerek Münevver Karabulut'un babası hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Bircan Bali konuşmasında şunları söyledi: