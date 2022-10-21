Cem Davran’ın oğulları büyüdü babalarının boyunu geçti son hallerini görenler inanamadı! Meğer onlar da oyuncuymuş

Hürriyet'in haberine göre; Ayaküstü muhabirlerin sorularını cevaplayan Cem Davran, oğullarının baba mesleğini yapması hakkında "Kendi kararları, onların meslek seçimine karışmam. Hürcan bazı dizilerde oynadı. Eğitimini de tamamladı. Küçük oğlum Ali de yurtdışında eğitimini tamamladı ve tiyatroya başladı. Yeni nesil oyuncuların hepsi çok yetenekli. Bizim zamanımızdan çok daha fazla seçenek var şu an... Bizim işimiz eskiden daha kolaydı. Bahtı açık olsun hepsinin" dedi. Hürcan Davran ise, 'Babamın yolundan ilerlemeye çalışıyorum. Tabii eksiklerim var, hala öğreniyorum.' ifadelerini kullandı.