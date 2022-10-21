Cem Davran'ın oğulları büyüdü babalarının boyunu geçti son hallerini görenler inanamadı! Meğer onlar da oyuncuymuş
Başrolünü Hande Ataizi ile üstlendiği, 90'lı yıllara damga vuran Ruhsar dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cem Davran'ın oğulları da babalarının izinden gidiyor. 1990 yılında Hilal Davran ile hayatını birleştiren Cem Davran'ın bu evliliğinden Hürcan ve Ali adında iki oğlu oldu. Kameralardan uzak büyüyen Hürcan ve Ali de meğer oyuncu olmuş. Cem Davran, kendisi gibi oyuncu olan büyük oğlu Hürcan Davran ile önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Davran, çocuklarının oyunculuk eğitimi aldığını belirtti.
Cem Davran'ın oğulları Hürcan Davran ve Ali Davran baba mesleği yapmaya başladıkları ortaya çıktı. Tiyatro sanatçısı Cem Davran, kendisi gibi oyuncu olan büyük oğlu Hürcan Davran ile önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Hürriyet'in haberine göre; Ayaküstü muhabirlerin sorularını cevaplayan Cem Davran, oğullarının baba mesleğini yapması hakkında "Kendi kararları, onların meslek seçimine karışmam. Hürcan bazı dizilerde oynadı. Eğitimini de tamamladı. Küçük oğlum Ali de yurtdışında eğitimini tamamladı ve tiyatroya başladı. Yeni nesil oyuncuların hepsi çok yetenekli. Bizim zamanımızdan çok daha fazla seçenek var şu an... Bizim işimiz eskiden daha kolaydı. Bahtı açık olsun hepsinin" dedi. Hürcan Davran ise, 'Babamın yolundan ilerlemeye çalışıyorum. Tabii eksiklerim var, hala öğreniyorum.' ifadelerini kullandı.