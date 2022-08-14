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Cem Davran’dan kahreden haber: “Bir tanem vefat etti” Ünlü isimlerden yorumlar peş peşe geldi

Başrolünü Hande Ataizi ile üstlendiği, 90'lı yıllara damga vuran Ruhsar dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cem Davran'dan kötü haber geldi. 58 yaşındaki oyuncunun annesi Ayfer Naciye Davran vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Davran'ın kullandığı ifadeler ise yürek sızlattı. Behzat Uygur, Demet Evgar, Songül Öden gibi isimlerin aralarında bulunduğu birçok ünlü de Davran'a başsağlığında bulundu. İşte detaylar...

14.08.2022 18:21 - Son Güncelleme: 14.08.2022 18:21
Cem Davran’dan kahreden haber: “Bir tanem vefat etti” Ünlü isimlerden yorumlar peş peşe geldi

Tatlı Betüş, Ruhsar, Şaşı Felek Çıkmazı, Yuvam Yıkılmasın gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Cem Cem Davran'dan kötü haber geldi.

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Cem Davran’dan kahreden haber: “Bir tanem vefat etti” Ünlü isimlerden yorumlar peş peşe geldi

58 yaşındaki oyuncunun annesi Ayfer Naciye Davran vefat etti. Annesinin vefatıyla yıkılan Davran, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu.

Cem Davran’dan kahreden haber: “Bir tanem vefat etti” Ünlü isimlerden yorumlar peş peşe geldi

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Davran'ın kullandığı ifadeler ise yürek sızlattı.

Cem Davran’dan kahreden haber: “Bir tanem vefat etti” Ünlü isimlerden yorumlar peş peşe geldi

Cem Davran, "Canım annem, bir tanem vefat etti. Uğurlamak isteyen dostlar için; (Yarın) 15 Ağustos P.tesi öğle namazına müteakip, Zincirlikuyu Camii ve Mezarlığı. Nurlarda uyu kraliçem, Naciye Ayfer Davran" ifadelerini kullandı.

Cem Davran’dan kahreden haber: “Bir tanem vefat etti” Ünlü isimlerden yorumlar peş peşe geldi

Ayfer Naciye Davran yarın ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacağını aktaran Davran'a ünlü isimlerden yorum yağdı.

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