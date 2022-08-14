Cem Davran’dan kahreden haber: “Bir tanem vefat etti” Ünlü isimlerden yorumlar peş peşe geldi

Cem Davran, "Canım annem, bir tanem vefat etti. Uğurlamak isteyen dostlar için; (Yarın) 15 Ağustos P.tesi öğle namazına müteakip, Zincirlikuyu Camii ve Mezarlığı. Nurlarda uyu kraliçem, Naciye Ayfer Davran" ifadelerini kullandı.