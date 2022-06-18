Celil Nalçakan'ın sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kardeşlerim'in Akif Atakul'unun sevgilisi bir içim su
atv ekranlarının fenomen dizisi Kardeşlerim bir süre önce sezon finali yaptı ve tatile girdi. Heyecan verici sezon finalinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri de tabi ki Akif Atakul karakterine hayat veren Celil Nalçakan'dı. Celil Nalçakan, Kardeşlerim sezon finalinin hemen ardından, Kanal D ekranlarında yayınlanan Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oldu. Hakkında araştırma yapanlarsa sevgilisini görünce güzelliğine hayran kalmadan edemedi.
Kardeşlerim dizisinde Akif Atakul karakterine hayat veren Celil Nalçakan son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak göze çarpıyor.
10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Esranur adında bir kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesinde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. TÜRVAK'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı.
2006 yılında atv'de yayımlamaya başlayan Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde oynadı, ancak Bitmeyen Şarkı adlı dizideki rolü ile tanındı. Daha sonra İntikam adlı dizide oynamış, fakat bu diziden ayrılmıştır. Oyuncu Algı Eke ile birlikte netd.com'da Şişenin Dibi adında bir program yapmış, daha sonra Zülfikar karakterini oynadığı Poyraz Karayel dizisi ile epey üne kavuşmuştur. Günümüzde ise, 2021 yılında atv'de yayımlanmaya başlayan Kardeşlerim dizisinde Akif karakterini canlandırmaktadır.
Son olarak Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Celil Nalçakan hakkında araştırma yapanlar sevgilisi Dilara'yı görünce şaştı kaldı. İşte başta Celil Nalçakan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.