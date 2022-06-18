Celil Nalçakan’ın sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kardeşlerim’in Akif Atakul’unun sevgilisi bir içim su

10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Esranur adında bir kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesinde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. TÜRVAK'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı.