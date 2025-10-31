PODCAST CANLI YAYIN

Çekimler bitti sakallar gitti! "Şirin Baba" benzetmesi yapılmıştı | Özcan Deniz'in yeni imajına eşinden yorum: "Üf hele kaz ayakların"

Uzun süredir sakallı görüntüsüyle dikkat çeken ünlü sanatçı Özcan Deniz, yeni projesinin çekimlerini tamamlamasının ardından eski haline geri döndü. Sosyal medyada "Şirin Baba" benzetmeleriyle gündeme gelen Deniz, hayranlarına sürpriz yaptı. Ünlü şarkıcının yeni imajına eşi Samar Dadgar'dan yorum gecikmedi. İşte Özcan Deniz'in son hali...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uzun süredir sakallı haliyle gündemde olan Özcan Deniz, yeni projesinin çekimlerini tamamlamasının ardından eski imajına geri döndü

Sakallı haline sosyal medyada "Şirin Baba" benzetmeleri yapılan Deniz'in yeni imajı hayranlarından ve eşinden tam not aldı. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, uzun süredir ailesiyle yaşadığı gerginliklerle gündeme geliyordu.

Bir süredir menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı tartışmalar ve annesi Kadriye Deniz'e yönelik sert açıklamalarıyla magazin gündeminde sıkça yer alan sanatçı, geçtiğimiz dönemlerde paylaştığı mesajda "Sevgili anneciğim, yaptığınız sayısız kötülüğe göğüs gerdim ama yolumuz aynı değil... Vefatınızda da orada olmayacağım. Tavsiyem ve vasiyetimdir: Gelmeyin, benden ve ailemden uzak durun." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Deniz'in sakallı hali de oldukça konuşulmuştu.

Gelişmelerin ardından Özcan Deniz'in bu imajının rol aldığı yeni projesi "Son Yemek" filmi için olduğu ortaya çıktı.

Özcan Deniz'in paylaşımına eşi Samar Dadgar da kayıtsız kalmadı.

Dadgar, eşinin fotoğrafını "Üf. Hele kaz ayakların" notuyla paylaşarak romantik bir yorumda bulundu.

İşte Özcan Deniz'in son hali...

Kaynak: Sosyal medya, Takvim arşiv foto

