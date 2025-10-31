Çekimler bitti sakallar gitti! "Şirin Baba" benzetmesi yapılmıştı | Özcan Deniz'in yeni imajına eşinden yorum: "Üf hele kaz ayakların"
Uzun süredir sakallı görüntüsüyle dikkat çeken ünlü sanatçı Özcan Deniz, yeni projesinin çekimlerini tamamlamasının ardından eski haline geri döndü. Sosyal medyada "Şirin Baba" benzetmeleriyle gündeme gelen Deniz, hayranlarına sürpriz yaptı. Ünlü şarkıcının yeni imajına eşi Samar Dadgar'dan yorum gecikmedi. İşte Özcan Deniz'in son hali...
