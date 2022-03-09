Cedi Osman podyuma çıkan sevgilisi Ebru Şahin’in elbisesini satın aldı! Fiyatı duyan Cem Yılmaz: Bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum!
Geleceğin Güçlü Kadınları projesi kapsamında Türk kadın tasarımcıların "1940'lardan günümüze" konseptinde hazırladığı tasarımları kendi alanında başarılı 24 ünlü isim podyumda sergiledi. Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran ve başarılı oyunculuğuyla kendine hayran bırakan Ebru Şahin de podyumda yürüyenler arasında yer aldı. Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı ve Cem Yılmaz'ın açık arttırmayı yönettiği etkinlikte güzelliğiyle göz kamaştıran Ebru Şahin'e sevgilisi Cedi Osman'dan büyük jest geldi. Geleceğin Güçlü Kadınları defilesine görüntülü olarak bağlanan Cedi Osman, sevgilisinin podyumda giydiği elbiseyi satın alarak genç kadınlara burs desteğinde bulundu. İşte detaylar...
Geleceğin Güçlü Kadınları projesi kapsamında Türk kadın tasarımcıların "1940'lardan günümüze" konseptinde hazırladığı tasarımları kendi alanında başarılı 24 ünlü isim podyumda sergiledi.
Proje kapsamında; Aslı Bekiroğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Berfu Yenenler, Biran Damla Yılmaz, Burcu Kara, Cansu Tosun, Damla Colbay, Ebru Şahin, Ezgi Eyüboğlu, Gökçe Akyıldız, Gülcan Arslan, Gülçin Santırcıoğlu, Hayal Köseoğlu Hazal Filiz Küçükköse, Hazal Türesan, Hazal Subaşı, Hira Koyuncuoğlu, İlayda Alişan, İrem Helvacıoğlu, Oya Taşanlar, Sedef Avcı, Simay Barlas, Sinem Ünsal, Zeynep Çamcı podyuma çıktı.
Tuvana Büyükçınar Demir, Raisa Vanessa, Zeynep Tosun, Özlem Kaya, Sudietuz, Meltem Özbek'in "1940'lardan günümüze" konseptinde hazırladığı tasarımları sergileyen isimlerin arasında yer alan Ebru Şahin'e sevgilisi Cedi Osman'dan büyük jest geldi.
Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı ve Cem Yılmaz'ın açık arttırmayı yönettiği etkinliğe görüntülü olarak katılan Cedi Osman, öncelikle tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayarak "Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.
Geceye bağış yapmak istediğini dile getiren Cedi Osman, Ebru Şahin'in podyumda giydiği elbiseyi almak istediğini söyledi.
Cedi Osman, Ebru Şahin'in giydiği elbiseye 150 bin TL vererek genç kadınlara burs desteğinde bulundu.