Cedi Osman podyuma çıkan sevgilisi Ebru Şahin’in elbisesini satın aldı! Fiyatı duyan Cem Yılmaz: Bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum!

Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı ve Cem Yılmaz'ın açık arttırmayı yönettiği etkinliğe görüntülü olarak katılan Cedi Osman, öncelikle tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayarak "Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.