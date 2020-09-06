Haberler Galeri Magazin Cedi Osman ile aşk yaşayan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin beyazlar içinde! 'Bu ne güzellik Ebru...'

Cedi Osman ile aşk yaşayan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin beyazlar içinde! 'Bu ne güzellik Ebru...'

2020 yaz tatilinde milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşayarak özel hayatıyla da dikkat çeken başarılı oyuncu Ebru Şahin, Hercai çekimleri için Mardin'de. Instagram hesabından paylaşımda bulunmayı ihmal etmeyen 26 yaşındaki Ebru Şahin, Mardin'n mimarisi ile kendisine hayran bırakan evlerinden fotoğraf paylaştı. Raşit Bağzıbağlı imzalı beyaz elbisesi ile beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Ebru Şahin'in boyu merak konusu oldu.

06.09.2020 16:59 - Son Güncelleme: 06.09.2020 17:16
Cedi Osman ile aşk yaşayan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin beyazlar içinde! 'Bu ne güzellik Ebru...'

Hercai oyuncuları durmaksızın çekimlere devam ederken, sevilen oyuncu Ebru Şahin, Instagram'dan çekilen bir karesini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Bir dergi çekimi için objektif karşısına geçen Şahin, beyaz elbisesi ile beğeni topladı. Şahin'e ilk yorum tabii ki yine Cedi Osman'dan geldi. Sevgilisine kalpli bakışlar atan Cedi Osman, sosyal medyada Mardin'e davet edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cedi Osman ile aşk yaşayan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin beyazlar içinde! 'Bu ne güzellik Ebru...'

Beyaz elbisesi ile 'Maşallah bu ne güzellik' dedirten Ebru Şahin'in boyu merak konusu oldu. İşte ünlülerin boyları...

Cedi Osman ile aşk yaşayan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin beyazlar içinde! 'Bu ne güzellik Ebru...'

CEDİ OSMAN - 2,05 CM

Cedi Osman ile aşk yaşayan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin beyazlar içinde! 'Bu ne güzellik Ebru...'

KIVANÇ TATLITUĞ - 187 CM

Cedi Osman ile aşk yaşayan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin beyazlar içinde! 'Bu ne güzellik Ebru...'

BERRAK TÜZÜNATAÇ - 170 CM

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Maria ile Mustafa oyuncusu Jessica May'in eşi kim? Sette tanıdı, ilk görüşte aşık oldu...
Maria ile Mustafa oyuncusu Jessica May'in eşi kim? Sette tanıdı, ilk görüşte aşık oldu...