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Cedi Osman ile aşk yaşayan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin beyazlar içinde! 'Bu ne güzellik Ebru...'

2020 yaz tatilinde milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşayarak özel hayatıyla da dikkat çeken başarılı oyuncu Ebru Şahin, Hercai çekimleri için Mardin'de. Instagram hesabından paylaşımda bulunmayı ihmal etmeyen 26 yaşındaki Ebru Şahin, Mardin'n mimarisi ile kendisine hayran bırakan evlerinden fotoğraf paylaştı. Raşit Bağzıbağlı imzalı beyaz elbisesi ile beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Ebru Şahin'in boyu merak konusu oldu.

06.09.2020 16:59 - Son Güncelleme: 06.09.2020 17:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





