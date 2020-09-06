Cedi Osman ile aşk yaşayan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin beyazlar içinde! 'Bu ne güzellik Ebru...'
2020 yaz tatilinde milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşayarak özel hayatıyla da dikkat çeken başarılı oyuncu Ebru Şahin, Hercai çekimleri için Mardin'de. Instagram hesabından paylaşımda bulunmayı ihmal etmeyen 26 yaşındaki Ebru Şahin, Mardin'n mimarisi ile kendisine hayran bırakan evlerinden fotoğraf paylaştı. Raşit Bağzıbağlı imzalı beyaz elbisesi ile beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Ebru Şahin'in boyu merak konusu oldu.
Hercai oyuncuları durmaksızın çekimlere devam ederken, sevilen oyuncu Ebru Şahin, Instagram'dan çekilen bir karesini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Bir dergi çekimi için objektif karşısına geçen Şahin, beyaz elbisesi ile beğeni topladı. Şahin'e ilk yorum tabii ki yine Cedi Osman'dan geldi. Sevgilisine kalpli bakışlar atan Cedi Osman, sosyal medyada Mardin'e davet edildi.