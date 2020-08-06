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Cedi Osman boy farkı açığını kapattı! İşte Cedi Osman'dan gülümseten Ebru Şahin paylaşımı...

Hercai dizisinin çekimleri için Mardin'e giden Ebru Şahin'e Cedi Osman'dan sürpriz geldi. Sevgilisi ile fotoğraf paylaşan Cedi Osman, Instagram'da, 'Boy farkını açığını kapattınız' şeklinde yorumlara neden oldu. Çiçeği burnunda çiftin mutluluk pozları sosyal medyada ilgi çekmeye devam ederken, Cedi Osman ile Ebru Şahin arasındaki boy farkı yeniden gündeme geldi. Mardin'de olan sevgilisine duyduğu özlemle sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Cedi Osman'a kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Mutlulukları yüzlerinden okunan çift hakkında, 'Aşktan Ebru'nun ayakları yerden kesildi' şeklinde yorumlar yapıldı.

06.08.2020 17:01 - Son Güncelleme: 06.08.2020 17:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





