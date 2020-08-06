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Cedi Osman boy farkı açığını kapattı! İşte Cedi Osman'dan gülümseten Ebru Şahin paylaşımı...

Hercai dizisinin çekimleri için Mardin'e giden Ebru Şahin'e Cedi Osman'dan sürpriz geldi. Sevgilisi ile fotoğraf paylaşan Cedi Osman, Instagram'da, 'Boy farkını açığını kapattınız' şeklinde yorumlara neden oldu. Çiçeği burnunda çiftin mutluluk pozları sosyal medyada ilgi çekmeye devam ederken, Cedi Osman ile Ebru Şahin arasındaki boy farkı yeniden gündeme geldi. Mardin'de olan sevgilisine duyduğu özlemle sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Cedi Osman'a kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Mutlulukları yüzlerinden okunan çift hakkında, 'Aşktan Ebru'nun ayakları yerden kesildi' şeklinde yorumlar yapıldı.

06.08.2020 17:01 - Son Güncelleme: 06.08.2020 17:18
Cedi Osman boy farkı açığını kapattı! İşte Cedi Osman'dan gülümseten Ebru Şahin paylaşımı...

Aşkları Alaçatı'da başlayan Ebru Şahin-Cedi Osman, magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak geçtiğimiz gün ilk kez İstanbul'da objektiflere yansıyan ikili, Etiler'deki bir restoranda baş başa akşam yemeği yedi. Mekan çıkışında görüntülenen Ebru ve Cedi'nin çekimser tavırları dikkat çekti.

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Cedi Osman boy farkı açığını kapattı! İşte Cedi Osman'dan gülümseten Ebru Şahin paylaşımı...

Beyaz derin dekolteli bir kıyafet tercih ettiği görülen Ebru Şahin, "Artık tatil bitti, yakın zamanda dizi çekimleri için Mardin'e gideceğim" ifadelerini kullandı. Muhabirlerin ilişkileri hakkındaki soruları karşısında ise utangaç tavırlar sergileyen Şahin, "İyi akşamlar" diyerek konuyu kapattı. 25 yaşındaki Cedi Osman'ın ise ağzını bıçak açmadı.

Cedi Osman boy farkı açığını kapattı! İşte Cedi Osman'dan gülümseten Ebru Şahin paylaşımı...

Hercai dizisinin çekimleri için Mardin'e dönen Ebru Şahin'e, sevgilisinden sürpriz bir paylaşım geldi. Cedi Osman, sevgilisini kucakladığı bir fotoğrafı paylaştı. Cedi Osman'ın aşk pozuna "Cedi boy farkı açığını kapattı" şeklinde yorumları yapılırken, Ebru Şahin kalp emojisi ile fotoğrafa yanıt verdi.

Cedi Osman boy farkı açığını kapattı! İşte Cedi Osman'dan gülümseten Ebru Şahin paylaşımı...

Ebru'nun ayaklarının yerden kesildiği fotoğraf sonrasında ikili arasındaki boy farkı yeniden merak konusu oldu.

Cedi Osman boy farkı açığını kapattı! İşte Cedi Osman'dan gülümseten Ebru Şahin paylaşımı...

İşte ünlülerin boyları...

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