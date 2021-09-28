Cedi Osman aşka geldi dostu düşmanı çatlattı! Biricik aşkı Ebru Şahin hakkında öyle şeyler söyledi ki...
Cedi Osman aşka geldi dostu düşmanı çatlattı! Atv'nin sevilen dizisi Hercai ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, geçen günlerde basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'dan evlilik teklifi almıştı. Sevgilisinden 'evet' yanıtını alan milli basketbolcumuz Cedi Osman ise verdiği bir röportajda Ebru Şahin'e olan aşkından ve evlilik teklifi hakkında neler hissettiğinden bahsetti. Ebru Şahin için "Hayatımdaki en güzel şey" diyen Cedi Osman, yüzük itirafıyla ise dikkat çekti. İşte Cedi Osman'ın o açıklaması...
28.09.2021 18:21
- Son Güncelleme: 28.09.2021 18:28
NBA'de mücadele eden Cleveland Cavaliers takımında forma giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, iki hafta önce sevgilisi Ebru Şahin'e Kapadokya'da evlenme teklif etmişti.
Ebru Şahin'e sürpriz yapan Cedi Osman, özel jet kiralayarak sevgilisiyle birlikte Kapadokya'ya gitmişti. Burada ünlü oyuncuya evlilik teklif eden ünlü basketbolcu, 'evet' yanıtı almıştı.
Cedi Osman, verdiği bir röportajda Ebru Şahin'e olan aşkından ve evlilik teklifi hakkında neler hissettiğinden bahsetti.
Cedi Osman, "Onu gördüğüm gün bunu biliyordum. Yüzük geçen seneden beri bendeydi ve cesaretimi toplayıp teklif ettim. Hayatımdaki en güzel olay" ifadelerini kullandı.