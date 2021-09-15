'Çaylar' repliğiyle hayran bıraktı! Bir dönemi sallayan Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i hakkındaki gerçek şaşırttı
Yayınlandığı dönem ekranalara dagma vurdu. 'Çaylar' repliğinin mucidi Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Çocuklar Duymasın'ın ardından ses getiren projelerde yer almayan Özmol'un özel hayatı da merak konusu oldu. Her sene birkaç kez 'Çaycı Hüseyin öldü' iddiaları ile gündeme gelen Özmol'un memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'un ve diğer ünlü isimlerin memleketleri...
15.09.2021 02:01
- Son Güncelleme: 15.09.2021 02:01
'Çaylar' repliğinin mucidi Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi.
Çocuklar Duymasın'ın ardından ses getiren projelerde yer almayan Özmol'un özel hayatı da merak konusu oldu. Her sene birkaç kez 'Çaycı Hüseyin öldü' iddiaları ile gündeme gelen Özmol'un memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İşte Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'un ve diğer ünlü isimlerin memleketleri...