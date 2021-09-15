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Haberler Magazin 'Çaylar' repliğiyle hayran bıraktı! Bir dönemi sallayan Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i hakkındaki gerçek şaşırttı

'Çaylar' repliğiyle hayran bıraktı! Bir dönemi sallayan Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i hakkındaki gerçek şaşırttı

Yayınlandığı dönem ekranalara dagma vurdu. 'Çaylar' repliğinin mucidi Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Çocuklar Duymasın'ın ardından ses getiren projelerde yer almayan Özmol'un özel hayatı da merak konusu oldu. Her sene birkaç kez 'Çaycı Hüseyin öldü' iddiaları ile gündeme gelen Özmol'un memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'un ve diğer ünlü isimlerin memleketleri...

15.09.2021 02:01 - Son Güncelleme: 15.09.2021 02:01
’Çaylar’ repliğiyle hayran bıraktı! Bir dönemi sallayan Çocuklar Duymasın’ın ’Çaycı Hüseyin’i hakkındaki gerçek şaşırttı

'Çaylar' repliğinin mucidi Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
’Çaylar’ repliğiyle hayran bıraktı! Bir dönemi sallayan Çocuklar Duymasın’ın ’Çaycı Hüseyin’i hakkındaki gerçek şaşırttı

Çocuklar Duymasın'ın ardından ses getiren projelerde yer almayan Özmol'un özel hayatı da merak konusu oldu. Her sene birkaç kez 'Çaycı Hüseyin öldü' iddiaları ile gündeme gelen Özmol'un memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

’Çaylar’ repliğiyle hayran bıraktı! Bir dönemi sallayan Çocuklar Duymasın’ın ’Çaycı Hüseyin’i hakkındaki gerçek şaşırttı

İşte Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'un ve diğer ünlü isimlerin memleketleri...

’Çaylar’ repliğiyle hayran bıraktı! Bir dönemi sallayan Çocuklar Duymasın’ın ’Çaycı Hüseyin’i hakkındaki gerçek şaşırttı

Alpaslan Özmol - Almanya'nın Hamburg şehrinde doğdu daha sonra ailesi ile Bursa'ya yerleşti.

’Çaylar’ repliğiyle hayran bıraktı! Bir dönemi sallayan Çocuklar Duymasın’ın ’Çaycı Hüseyin’i hakkındaki gerçek şaşırttı

Alina Boz – Moskova, Rusya

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