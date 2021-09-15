’Çaylar’ repliğiyle hayran bıraktı! Bir dönemi sallayan Çocuklar Duymasın’ın ’Çaycı Hüseyin’i hakkındaki gerçek şaşırttı

Çocuklar Duymasın'ın ardından ses getiren projelerde yer almayan Özmol'un özel hayatı da merak konusu oldu. Her sene birkaç kez 'Çaycı Hüseyin öldü' iddiaları ile gündeme gelen Özmol'un memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.