'Çaylar' repliğiyle bir döneme damga vurmuştu! Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alparslan Özmol imaj değiştirdi gören şoke oldu
'Çaylar' repliğiyle bir döneme damga vurmuştu! Başrollerini Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un üstlendiği Çocuklar duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin'i canlandıran Alparslan Özmol, yeni imajıyla gündeme geldi. 'Adamı hasta etme' ve 'çaylar' replikleriyle hafızalara kazınan Özmol'un son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bıyıklarını kesen ve saçlarını kazıtan oyuncu için "Tanıyamadım", "Çaycı Hüseyin'e ne yaptın?", "Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş" yorumları yapıldı. İşte imaj değiştiren Alparslan Özmol'un son hali...
05.11.2021 22:18
- Son Güncelleme: 05.11.2021 22:18
Bir döneme damga vuran sevilen dizi Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin karakterini canlandıran Alparslan Özmol, imaj değiştirdi.
'Adamı hasta etme' ve 'çaylar' replikleriyle hafızalara kazınan oyuncu için "Tanıyamadım", "Çaycı Hüseyin'e ne yaptın?", "Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş" yorumları yapıldı.