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Çatı Katı Aşk'ın güzel Yasemin'i Nilay Deniz'in eşi bakın kim çıktı! 'Evlilik işe engel değil' diyen Nilay Deniz...

Çatı Katı Aşk izleyicilerin yeni tutkularından biri oldu... Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Nilay Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın başrolünde yer aldığı dizinin ilk bölümüyle izleyiciye merhaba diyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Yasemin karakterine hayat verenolan Nilay Deniz. 27 yaşında güzel oyuncunun özel hayatı çok araştırılmaya başladı bile. Nilay Deniz'in eşini görenler de şaştı. Nilay Deniz'in eşi bakın kimmiş. İşte başta Çatı Katı Aşk'ın Yasemin'i Nilay Deniz olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

09.07.2020 16:14 - Son Güncelleme: 09.07.2020 16:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





