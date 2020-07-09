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Çatı Katı Aşk'ın güzel Yasemin'i Nilay Deniz'in eşi bakın kim çıktı! 'Evlilik işe engel değil' diyen Nilay Deniz...

Çatı Katı Aşk izleyicilerin yeni tutkularından biri oldu... Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Nilay Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın başrolünde yer aldığı dizinin ilk bölümüyle izleyiciye merhaba diyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Yasemin karakterine hayat verenolan Nilay Deniz. 27 yaşında güzel oyuncunun özel hayatı çok araştırılmaya başladı bile. Nilay Deniz'in eşini görenler de şaştı. Nilay Deniz'in eşi bakın kimmiş. İşte başta Çatı Katı Aşk'ın Yasemin'i Nilay Deniz olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

09.07.2020 16:14 - Son Güncelleme: 09.07.2020 16:14
Çatı Katı Aşk'ın güzel Yasemin'i Nilay Deniz'in eşi bakın kim çıktı! 'Evlilik işe engel değil' diyen Nilay Deniz...

3 Mayıs 1993 doğumlu güzel oyuncu Nilay Deniz bir süredir ekranlardan uzaktı. Çatı Katı Aşk ile ekranlara dönen oyuncunun özel hayatı yakından merak ediliyor.

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Çatı Katı Aşk'ın güzel Yasemin'i Nilay Deniz'in eşi bakın kim çıktı! 'Evlilik işe engel değil' diyen Nilay Deniz...

Nilay Deniz ile görüntü yönetmeni Erçin Karabulut, 2017 yılında hayatlarını birleştirmişti. İşte başta Çatı Katı Aşk'ın Yasemin'i Nilay Deniz olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Çatı Katı Aşk'ın güzel Yasemin'i Nilay Deniz'in eşi bakın kim çıktı! 'Evlilik işe engel değil' diyen Nilay Deniz...

YALÇIN HAFIZOĞLU VE SEVGİLİSİ GÜLİZ ERKUT

Çatı Katı Aşk'ın güzel Yasemin'i Nilay Deniz'in eşi bakın kim çıktı! 'Evlilik işe engel değil' diyen Nilay Deniz...
Çatı Katı Aşk'ın güzel Yasemin'i Nilay Deniz'in eşi bakın kim çıktı! 'Evlilik işe engel değil' diyen Nilay Deniz...
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