Çarpışma'nın Kadir Adalısı Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu şaşkına çevirdi! Meğer...

Çarpışma dizisinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatı ile herkesi şoke etti. Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği genç ve başarılı oyunculardan Kıvanç Tatlıtuğ, Çarpışma dizisi ile zirveden inmiyor. Çarpışmanın Kadir Adalısı Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu hayranları tarafından mercek altına alındı. Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatıyla gündem olurken, hakkındaki gerçekle herkesi şaşkına çevirdi. İşte herkesin merak ettiği o gerçek...

08.05.2019 19:40 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





