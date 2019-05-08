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Çarpışma'nın Kadir Adalısı Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu şaşkına çevirdi! Meğer...

Çarpışma dizisinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatı ile herkesi şoke etti. Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği genç ve başarılı oyunculardan Kıvanç Tatlıtuğ, Çarpışma dizisi ile zirveden inmiyor. Çarpışmanın Kadir Adalısı Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu hayranları tarafından mercek altına alındı. Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatıyla gündem olurken, hakkındaki gerçekle herkesi şaşkına çevirdi. İşte herkesin merak ettiği o gerçek...

08.05.2019 19:40 - Son Güncelleme:
Çarpışma'nın Kadir Adalısı Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu şaşkına çevirdi! Meğer...

Çarpışma dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarının büyük ilgisiyle karşı karşıya. Sevilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Çarpışma'nın yanı sıra özel hayatıyla da gündem oldu. Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un göçmen olduğunu öğrenenler şaşkına döndü.

Çarpışma'nın Kadir Adalısı Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu şaşkına çevirdi! Meğer...

Tamer Karadağlı - Kars

Çarpışma'nın Kadir Adalısı Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu şaşkına çevirdi! Meğer...

Aleyna Tilki - Trabzon/Of

Çarpışma'nın Kadir Adalısı Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu şaşkına çevirdi! Meğer...

Tolga Sarıtaş - Sivas

Çarpışma'nın Kadir Adalısı Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu şaşkına çevirdi! Meğer...

Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni

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