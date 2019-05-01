Çarpışma dizisiyle gündemden düşmeyen Elçin Sangu ve Kıvanç Tatlıtuğ şoke etti

Çarpışma dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ yine olay oldu. Adeta son günlerde gündemi belirleyen isimlerden olan Kıvanç Tatlıtuğ bu kez Çarpışma dizisi dışında bir olayla gündem oldu. Çarpışma dizisinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan fotoğrafları sosyal medyayı salladı.