Çarpışma dizisiyle gündemden düşmeyen Elçin Sangu ve Kıvanç Tatlıtuğ şoke etti
Elçin Sangu ve Kıvanç Tatlıtuğ, Çarpışma dizisiyle gündemdeler. Kısa sürede sevilen diziler arasına giren Çarpışma'da Elçin Sangu ve Kıvanç Tatlıtuğ barolü paylaşıyor. Çarpışma dizisinin sevilen oyuncular hayranlarının ilgi odağı oldu. Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarını şoke etti. Çarpışma dizisinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ, büründüğü rol ile Türkiye'nin sevgilisi haline geldi. Gündeme bomba gibi düşen Kıvanç Tatlıtuğ'un eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı.
01.05.2019 18:51
- Son Güncelleme: 01.05.2019 18:52
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