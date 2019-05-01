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Çarpışma dizisiyle gündemden düşmeyen Elçin Sangu ve Kıvanç Tatlıtuğ şoke etti

Elçin Sangu ve Kıvanç Tatlıtuğ, Çarpışma dizisiyle gündemdeler. Kısa sürede sevilen diziler arasına giren Çarpışma'da Elçin Sangu ve Kıvanç Tatlıtuğ barolü paylaşıyor. Çarpışma dizisinin sevilen oyuncular hayranlarının ilgi odağı oldu. Çarpışma oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarını şoke etti. Çarpışma dizisinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ, büründüğü rol ile Türkiye'nin sevgilisi haline geldi. Gündeme bomba gibi düşen Kıvanç Tatlıtuğ'un eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

01.05.2019 18:51 - Son Güncelleme: 01.05.2019 18:52
Çarpışma dizisiyle gündemden düşmeyen Elçin Sangu ve Çarpışma'nın Kadir Adalısı Kıvanç Tatlıtuğ şoke etti

Çarpışma dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ yine olay oldu. Adeta son günlerde gündemi belirleyen isimlerden olan Kıvanç Tatlıtuğ bu kez Çarpışma dizisi dışında bir olayla gündem oldu. Çarpışma dizisinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Çarpışma dizisiyle gündemden düşmeyen Elçin Sangu ve Çarpışma'nın Kadir Adalısı Kıvanç Tatlıtuğ şoke etti

TÜRKAN ŞORAY

Çarpışma dizisiyle gündemden düşmeyen Elçin Sangu ve Çarpışma'nın Kadir Adalısı Kıvanç Tatlıtuğ şoke etti

TÜRKAN ŞORAY

Çarpışma dizisiyle gündemden düşmeyen Elçin Sangu ve Çarpışma'nın Kadir Adalısı Kıvanç Tatlıtuğ şoke etti

ŞÜKRAN OVALI

Çarpışma dizisiyle gündemden düşmeyen Elçin Sangu ve Çarpışma'nın Kadir Adalısı Kıvanç Tatlıtuğ şoke etti

ŞÜKRAN OVALI

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