Çarpışma dizisinin Zeynep'i Elçin Sangu'dan şok eden sözler! Yunus Özdiken'le aşk yaşayan Elçin Sangu...
Çarpışma dizisinin güzel oyuncusu Elçin Sangu, verdiği bir röportajda herkesi şaşırttı. Doğal güzelliği ve kızıl saçlarıyla dikkat çeken oyuncu Elçin Sangu, 6 yıldır birlikte olduğu Yunus Özdiken ile bir etkinliğe katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Elçin Sangu, yaptığı açıklamayla hayranlarını şok etti. İşte Çarpışma dizisinin Zeynep'i Elçin Sangu'nun sözleri...
07.05.2019 15:57
- Son Güncelleme: 07.05.2019 16:38
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