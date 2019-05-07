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Çarpışma dizisinin Zeynep'i Elçin Sangu'dan şok eden sözler! Yunus Özdiken'le aşk yaşayan Elçin Sangu...

Çarpışma dizisinin güzel oyuncusu Elçin Sangu, verdiği bir röportajda herkesi şaşırttı. Doğal güzelliği ve kızıl saçlarıyla dikkat çeken oyuncu Elçin Sangu, 6 yıldır birlikte olduğu Yunus Özdiken ile bir etkinliğe katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Elçin Sangu, yaptığı açıklamayla hayranlarını şok etti. İşte Çarpışma dizisinin Zeynep'i Elçin Sangu'nun sözleri...

07.05.2019 15:57 - Son Güncelleme: 07.05.2019 16:38
Çarpışma dizisinin Zeynep'i Elçin Sangu'dan şok eden sözler! Yunus Özdiken'le aşk yaşayan Elçin Sangu...

Çarpışma dizisinin doğal güzeli Elçin Sangu, önceki gün sevgilisi Yunus Özdiken'le birlikte bir etkinliğe katıldı. Sangu kameralara röportaj verirken Özdiken sevgilisini kameralardan uzakta bir yerde bekledi.

Çarpışma dizisinin Zeynep'i Elçin Sangu'dan şok eden sözler! Yunus Özdiken'le aşk yaşayan Elçin Sangu...

Elçin Sangu "Bu sektörden olmadığı için kameraları sevmemesi doğal" diyerek bu durumu izah etti.

Çarpışma dizisinin Zeynep'i Elçin Sangu'dan şok eden sözler! Yunus Özdiken'le aşk yaşayan Elçin Sangu...

Güzel oyuncu 'Bu yazın düğün var mı?' sorusuna "Bir plan program yapmıyorum. İyi giden bir şey varken illa bir tarih alayım da evleneyim diye bir şey yok. Ben pek geleneksel bir tip de değilim." cevabını verdi.

Çarpışma dizisinin Zeynep'i Elçin Sangu'dan şok eden sözler! Yunus Özdiken'le aşk yaşayan Elçin Sangu...

Gelenekselci olmadığını ve düğün dernek sevmediğini anlatan Sangu, hayalinde bir düğün olmadığını, arkadaşlarıyla birlikte eğleneceği bir akşam olabileceğini söyledi.

Çarpışma dizisinin Zeynep'i Elçin Sangu'dan şok eden sözler! Yunus Özdiken'le aşk yaşayan Elçin Sangu...

6 yıldır Yunus Özdiken'le aşk yaşayan Elçin Sangu hayalinde bir düğün olmadığını söyledi. İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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