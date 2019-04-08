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Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Çarpışma'nın Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ, performansı ile hayranlarının takdirini topluyor. Kıvanç Tatlıtuğ hayranları tarafından mercek altına alındı. Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan yeni fotoğrafı sosyal medyayı yerinden oynattı. Ortaya çıkan fotoğrafla karizması sarsılan, değişimiyle adeta 'gözleri kanatan' Kıvanç Tatlıtuğ bu fotoğrafına henüz bir yorum yapmadı. İşte başta Kıvanç Tatlıtuğ olmak üzere, ünlülerin değişimleri.

08.04.2019 17:50 - Son Güncelleme: 08.04.2019 17:56
Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Kıvanç Tatlıtuğ'u nasıl bilirdiniz? Her daim yakışıklı ve karizmatik. Fakat birazdan görecekleriniz, kafanızdaki Kıvanç Tatlıtuğ imajını tamamen unutturacak. Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan bir fotoğrafları 'gözleri kanatan cinsten'

Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

ÜNLÜLERİN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ ŞAŞIRTIYOR

İlk olarak Fatih Ürek'ten başlayalım. Fatih Ürek'in değişimi inanılır gibi değil.

Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

FATİH ÜREK

Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

FAHRİYE EVCEN

Kısa süre sonra anne olmaya hazırlanan Fahriye Evcen'de evrim geçirenlerden.

Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

FAHRİYE EVCEN

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