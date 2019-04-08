Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Çarpışma'nın Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ, performansı ile hayranlarının takdirini topluyor. Kıvanç Tatlıtuğ hayranları tarafından mercek altına alındı. Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan yeni fotoğrafı sosyal medyayı yerinden oynattı. Ortaya çıkan fotoğrafla karizması sarsılan, değişimiyle adeta 'gözleri kanatan' Kıvanç Tatlıtuğ bu fotoğrafına henüz bir yorum yapmadı. İşte başta Kıvanç Tatlıtuğ olmak üzere, ünlülerin değişimleri.

08.04.2019 17:50 - Son Güncelleme: 08.04.2019 17:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





