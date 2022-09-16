Çarkıfelek'te Mehmet Ali Erbil'in partneriydi... 1983 Türkiye güzellerinden Yasemin Koşal'ın son haline bakın: "Yıllara meydan okuyor"

Kerem adında bir oğlu olan 1983 Türkiye ikinci güzeli Yasemin Koşal'ı görenler "Hâlâ çok güzel" yorumlarında bulundu. Yasemin Koşal'ın kaç yaşında olduğu ise merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...