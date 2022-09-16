Çarkıfelek'te Mehmet Ali Erbil'in partneriydi... 1983 Türkiye güzellerinden Yasemin Koşal'ın son haline bakın: "Yıllara meydan okuyor"
Çarkıfelek'te Mehmet Ali Erbil'in partneriydi... 1983 Türkiye güzellerinden Yasemin Koşal'ın son halini görenler, "Yıllara meydan okuyor" diyor. Bir dönemin top modellerinden olan oyuncu Yasemin Koşal, Tarık Tarcan'ın sunduğu Çarkıfelek'te hostes olarak başlamış ve daha sonra Mehmet Ali Erbil'in yanında da devam etmişti. Güzel isim hem podyumlara hem setlere ara verdi, şimdiki halini görenler ise şaştı kaldı. İşte Yasemin Koşal'ın son hali...
"YILLARA MEYDAN OKUYOR"
Çarkıfelek'te Mehmet Ali Erbil'in partneriydi... 1983 Türkiye güzellerinden Yasemin Koşal'ın son haline bakın...
Tarık Tarcan'ın sunduğu Çarkıfelek'te hostes olarak başlayan Yasemin Koşal bir döneme damga vurdu. Hostesliğe Mehmet Ali Erbil'in yanında da devam eden güzel isim hem podyumlara hem setlere ara verdi.
Bir dönemin top modellerinden oyuncu Yasemin Koşal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. İş insanı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra ekranlardan uzakta bir hayat sürdüren Koşal'ın fit görüntüsü ve güzelliği dikkat çekiyor.
Kerem adında bir oğlu olan 1983 Türkiye ikinci güzeli Yasemin Koşal'ı görenler "Hâlâ çok güzel" yorumlarında bulundu. Yasemin Koşal'ın kaç yaşında olduğu ise merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...