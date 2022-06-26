Çapsız Abidin'i ağabeysiz, gümrükleri sefirsiz bıraktı! İşte Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ı Osman Wöber'in cenazesinin detayları
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Tuncay Kantarcı (Deve Tuncay) karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Osman Wöber, geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında yaşamını yitirdi. Wöber'in cenaze törenine ilişkin detaylar da belli oldu. Usta oyuncu, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İşte Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinin sevilen oyuncusu Osman Wöber ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
26.06.2022 17:47 - Son Güncelleme: 26.06.2022 17:55
Kalp krizi nedeniyle 62 yaşında yaşamını yitiren oyuncu ve yönetmen Osman Wöber, yarın toprağa verilecek.
Wöber için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de yarın saat 11.00'de düzenlenecek töreninin ardından öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak.
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tuncay Kantarcı" rolüyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber, 27 Şubat 1960'da Ankara'da dünyaya geldi.