Cansu Taşkın'ın dayısı bakın kim çıktı! Bu gerçek herkesi şaşkına çevirecek!
Cansu Taşkın bu kez sosyal medya paylaşımları ya da aşk hayatıyla değil dayısı ile gündeme geldi. Attığı her adım olay haline gelen Cansu Taşkın, bir dönem Cristiano Ronaldo ile mesajlarıyla çok konuşulmuştu. Geçirdiği estetik operasyonları ile gündemden düşmeyen Cansu Taşkın'ın dayısının da ünlü bir isim olduğu gerçeği herkesi şoke etti. Televizyon, müzik, sinema ve spor dünyasında birçok ünlü isim aslında birbiriyle akraba. Bu isimlerden biri de düzgün fiziği ile dikkat çeken Cansu Taşkın ve kendisinden daha ünlü olan dayısı...
28.10.2019 12:16
- Son Güncelleme: 28.10.2019 12:16
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