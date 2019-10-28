Cansu Taşkın'ın dayısı bakın kim çıktı! Bu gerçek herkesi şaşkına çevirecek!

Cansu Taşkın'ın dayısının kendisinden daha ünlü olduğunu biliyor muydunuz? 15 Kasım 1992 tarihinde İstanbul'da doğan, Instagram hesabından en ince belli manken olma ünvanını kanıtlar nitelikte fotoğraflar yayınlaması ile dikkatleri çeken Cansu Taşkın'ın dayısı bakın kim çıktı!