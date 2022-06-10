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Haberler Magazin Cansu Dere’nin bikinili paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü! İskeleye boylu boyunca uzandı “20’likleri cebinden çıkarır”

Cansu Dere’nin bikinili paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü! İskeleye boylu boyunca uzandı “20’likleri cebinden çıkarır”

Cansu Dere'nin bikinili paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü! Başrollerini Caner Cindoruk ile Melis Sezen'le paylaştığı Sadakatsiz dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan Cansu Dere, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Güneş ve denizin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, bikinisi ile iskelede sere serpe uzanarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Tatil pozlarını yayınlamaya hız kesmeden devam eden Dere, sosyal medyayı adeta salladı. Fit haliyle dikkat çeken oyuncu için "20'likleri cebinden çıkarır" yorumu yapıldı. İşte Cansu Dere'nin sosyal medyada gündem olan tatil pozu...

10.06.2022 18:20 - Son Güncelleme: 10.06.2022 18:20
Cansu Dere’nin bikinili paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü! İskeleye boylu boyunca uzandı “20’likleri cebinden çıkarır”

Ünlü oyuncu Cansu Dere, Asya karakterini canlandırdığı Sadakatsiz dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı.

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Cansu Dere’nin bikinili paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü! İskeleye boylu boyunca uzandı “20’likleri cebinden çıkarır”

Yoğun geçen kış sezonunun yorgunluğunu atan Dere, tatilde verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Cansu Dere’nin bikinili paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü! İskeleye boylu boyunca uzandı “20’likleri cebinden çıkarır”

Tatil pozlarını yayınlamaya hız kesmeden devam eden Dere, bikinisi ile iskelede sere serpe uzanarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Cansu Dere’nin bikinili paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü! İskeleye boylu boyunca uzandı “20’likleri cebinden çıkarır”

Güneş ve denizin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, iddialı pozuyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Cansu Dere’nin bikinili paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü! İskeleye boylu boyunca uzandı “20’likleri cebinden çıkarır”

Birçok magazin ve fan sayfası da ünlü oyuncunun paylaşımını kendi hesabına taşıdı. Bunun üzerine Dere'nin Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı tatil pozu binlerce yorum ve beğeni aldı.

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