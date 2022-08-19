Cansu Dere'den teknede olay pozlar! Görüntülendiğini fark etmedi sere serpe halleri sosyal medyayı yıktı geçti: "Kim der 41 yaşında"
Cansu Dere'den teknede olay pozlar! Görüntülendiğini fark etmedi sere serpe halleri sosyal medyayı yıktı geçti. Ezel dizisinde Eyşan karakteriyle hafızalara kazındı ünlü oyuncu... Son olarak Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, dizinin final yapmasının ardından tatile çıkmıştı. Yaz başından bu yana tüm sezonun yorgunluğu atan Cansu Dere, Instagram hesabından bikinili paylaşımlar yaparak herkesi şaşırtmıştı. Bikinili poz vermeye alışan 41 yaşındaki oyuncu bu kez teknede boy gösterdi. Kameralara yakalanan Cansu'nun tekne görüntüleri sosyal medyada, "Kim der 41 yaşında" yorumlarına neden oldu.
19.08.2022 15:41 - Son Güncelleme: 19.08.2022 15:51
"KİM DER 41 YAŞINDA"
Cansu Dere'den teknede olay pozlar! Görüntülendiğini fark etmedi sere serpe halleri sosyal medyayı yıktı geçti. 'Sadakatsiz' dizisinin 'Asya'sı Cansu Dere önceki gün Marmaris Selimiye'de tekne tatilinde görüntülendi.
Cansu Dere'nin suya çivileme atlaması dikkat çekti. Denizin ve güzel havanın tadını çıkaran 41 yaşındaki oyuncu formda görüntüsüyle gündemde.