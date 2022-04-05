Cansu Dere siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle Madrid'i yıktı geçti! La Casa De Papel oyuncuları ile bir araya gelen Cansu fena...
Cansu Dere siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle Madrid'i yıktı geçti! La Casa De Papel oyuncuları ile bir araya gelen Cansu'ya İspanya'da ilgi büyük oldu. Ülkenin en önemli ödül törenlerinden biri olan sinema, tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata'da, Dizi Dalında 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü La Case De Papel dizisinin yıldızı Najwa Nimri'ye verdi. Dere, sahnede anonsunu İspanyolca yapınca salonu dolduranlardan büyük alkış aldı. Kırmızı halıya damga vuran Cansu, ödül töreninde önde gelen isimlerle bir araya gelerek, gece boyunca sohbet etti, La casa de papel oyuncuları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Başarılı oyuncunun sosyal medya paylaşımları ise kısa sürede gündem oldu.
Cansu Dere siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle Madrid'i yıktı geçti! La Casa De Papel oyuncuları ile bir araya gelen Cansu kırmızı halının gözde ismi oldu.
DÜNYA STARLARI ÖDÜL ALDI
İspanya'da 1951'den beri Sinema, tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata'nın bu yılki ödül töreni, 4 Nisan'da Madrid'deki Eslava Tiyatrosu'nda gerçekleşti. En iyilerin halk oylamasıyla seçildiği törende; Javier Badem, Penelope Cruz, Alba Flores, Pedro Almodovar gibi dünya starları ödül aldı.
KIRMIZI HALI DA CANSU DERE RÜZGARI!
Cansu Dere ödül töreninde önde gelen isimlerle bir araya gelerek, gece boyunca sohbet etti. Tören öncesi düzenlenen kırmızı halı etkinliğinde İspanyol basınından büyük ilgi gören Dere, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirerek basından gelen soruları yanıtladı.
Tören için Madrid'e davet edilen Cansu Dere, böylesine önemli bir törene katılmaktan ve ödül vermekten büyük mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.