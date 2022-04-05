RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Cansu Dere siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle Madrid'i yıktı geçti! La Casa De Papel oyuncuları ile bir araya gelen Cansu fena...

Cansu Dere siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle Madrid'i yıktı geçti! La Casa De Papel oyuncuları ile bir araya gelen Cansu fena...

Cansu Dere siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle Madrid'i yıktı geçti! La Casa De Papel oyuncuları ile bir araya gelen Cansu'ya İspanya'da ilgi büyük oldu. Ülkenin en önemli ödül törenlerinden biri olan sinema, tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata'da, Dizi Dalında 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü La Case De Papel dizisinin yıldızı Najwa Nimri'ye verdi. Dere, sahnede anonsunu İspanyolca yapınca salonu dolduranlardan büyük alkış aldı. Kırmızı halıya damga vuran Cansu, ödül töreninde önde gelen isimlerle bir araya gelerek, gece boyunca sohbet etti, La casa de papel oyuncuları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Başarılı oyuncunun sosyal medya paylaşımları ise kısa sürede gündem oldu.

05.04.2022 15:15 - Son Güncelleme: 05.04.2022 15:23
Cansu Dere siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle Madrid’i yıktı geçti! La Casa De Papel oyuncuları ile bir araya gelen Cansu fena...

Cansu Dere siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle Madrid'i yıktı geçti! La Casa De Papel oyuncuları ile bir araya gelen Cansu kırmızı halının gözde ismi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cansu Dere siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle Madrid’i yıktı geçti! La Casa De Papel oyuncuları ile bir araya gelen Cansu fena...

DÜNYA STARLARI ÖDÜL ALDI
İspanya'da 1951'den beri Sinema, tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata'nın bu yılki ödül töreni, 4 Nisan'da Madrid'deki Eslava Tiyatrosu'nda gerçekleşti. En iyilerin halk oylamasıyla seçildiği törende; Javier Badem, Penelope Cruz, Alba Flores, Pedro Almodovar gibi dünya starları ödül aldı.

Cansu Dere siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle Madrid’i yıktı geçti! La Casa De Papel oyuncuları ile bir araya gelen Cansu fena...

KIRMIZI HALI DA CANSU DERE RÜZGARI!

Cansu Dere ödül töreninde önde gelen isimlerle bir araya gelerek, gece boyunca sohbet etti. Tören öncesi düzenlenen kırmızı halı etkinliğinde İspanyol basınından büyük ilgi gören Dere, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirerek basından gelen soruları yanıtladı.

Cansu Dere siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle Madrid’i yıktı geçti! La Casa De Papel oyuncuları ile bir araya gelen Cansu fena...

Dere, sahnede anonsunu İspanyolca yapınca salonu dolduranlardan büyük alkış aldı.

Cansu Dere siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle Madrid’i yıktı geçti! La Casa De Papel oyuncuları ile bir araya gelen Cansu fena...

Tören için Madrid'e davet edilen Cansu Dere, böylesine önemli bir törene katılmaktan ve ödül vermekten büyük mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

SON DAKİKA