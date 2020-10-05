Cansu Dere saten elbisesi ile hayran bıraktı! 'Kaç yaşına gelmiş ama hala alımlı ve güzel'

Kenan İmirzalıoğlu ile Ezel dizisinde canlandırdığı Eyşan karakteri ile hafızalara kazınan Cansu Dere, Instagram hesabından yayınladığı saten elbiseli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Peki, oyunculuğu kadar güzelliği ile de kendisine hayran bırakan Cansu Dere kaç yaşında? İşte Cansu Dere başta olmak üzere ünlülerin yaşları...