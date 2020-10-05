Cansu Dere saten elbisesi ile hayran bıraktı! 'Kaç yaşına gelmiş ama hala alımlı ve güzel'
Cansu Dere saten elbisesi ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ezel dizisinde canlandırdığı Eyşan karakteri ile hafızalara kazınan başarılı oyuncu Cansu Dere'nin saten elbiseli pozuna çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Güzel oyuncunun yaşı sosyal medyada gündem olurken, hayranları, 'Kaç yaşına gelmiş ama hala alımlı ve güzel' yorumu yapmadan geçmedi. İşte Cansu Dere...
05.10.2020 09:11
- Son Güncelleme: 05.10.2020 09:48
Kenan İmirzalıoğlu ile Ezel dizisinde canlandırdığı Eyşan karakteri ile hafızalara kazınan Cansu Dere, Instagram hesabından yayınladığı saten elbiseli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Peki, oyunculuğu kadar güzelliği ile de kendisine hayran bırakan Cansu Dere kaç yaşında? İşte Cansu Dere başta olmak üzere ünlülerin yaşları...
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