Cansu Dere cesaretini konuşturdu! Zebra desenli mayosunu giydi o kare ortalığı yıktı geçti: "Tam bir Eyşan pozu"
Cansu Dere cesaretini konuşturdu! Zebra desenli mayosunu giydi o kare ortalığı yıktı geçti, ünlü isme sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni yapıldı. 2009 yılında başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğu ile Ezel dizisinde canladnırdığı Eyşan karakteri ile hafızalara kazınan Cansu Dere, son olarak Sadakatsiz dizisinde ise Asya karakteri ile bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Sosyal medyayı aktif kullanan Cansu Dere Instagram'da en doğal hali ile takipçilerine 'merhaba' dedi. Mayolu bir fotoğrafını paylaşan Cansu Dere'nin makyajsız halini görenler, "Tam bir Eyşan pozu" , "Bu nasıl bir doğal güzellik" yorumları yaptı.
31.07.2022 12:13 - Son Güncelleme: 31.07.2022 12:18
"TAM BİR EYŞAN POZU"
Cansu Dere cesaretini konuşturdu! Zebra desenli mayosunu giydi o kare ortalığı yıktı geçti.
Kenan İmirzalıoğlu ile başrol paylaştığı Ezel dizisinde canlandırdığı Eyşan karakteri ile hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu Cansu Dere 41 yaşında.
Sosyal medya paylaşımı ile gündeme bomba gibi düşen Cansu Dere'nin mayolu karesi kısa sürede çok konuşulanlar listesine girdi.
İşte güzelliğini konuşturan Cansu Dere'nin makyajsız hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin en doğal halleri...