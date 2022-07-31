Vav TV İzle
Haberler Magazin Cansu Dere cesaretini konuşturdu! Zebra desenli mayosunu giydi o kare ortalığı yıktı geçti: "Tam bir Eyşan pozu"

Cansu Dere cesaretini konuşturdu! Zebra desenli mayosunu giydi o kare ortalığı yıktı geçti: "Tam bir Eyşan pozu"

Cansu Dere cesaretini konuşturdu! Zebra desenli mayosunu giydi o kare ortalığı yıktı geçti, ünlü isme sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni yapıldı. 2009 yılında başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğu ile Ezel dizisinde canladnırdığı Eyşan karakteri ile hafızalara kazınan Cansu Dere, son olarak Sadakatsiz dizisinde ise Asya karakteri ile bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Sosyal medyayı aktif kullanan Cansu Dere Instagram'da en doğal hali ile takipçilerine 'merhaba' dedi. Mayolu bir fotoğrafını paylaşan Cansu Dere'nin makyajsız halini görenler, "Tam bir Eyşan pozu" , "Bu nasıl bir doğal güzellik" yorumları yaptı.

31.07.2022 12:13 - Son Güncelleme: 31.07.2022 12:18
Cansu Dere cesaretini konuşturdu! Zebra desenli mayosunu giydi o kare ortalığı yıktı geçti: Tam bir Eyşan pozu

"TAM BİR EYŞAN POZU"

Cansu Dere cesaretini konuşturdu! Zebra desenli mayosunu giydi o kare ortalığı yıktı geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cansu Dere cesaretini konuşturdu! Zebra desenli mayosunu giydi o kare ortalığı yıktı geçti: Tam bir Eyşan pozu

Kenan İmirzalıoğlu ile başrol paylaştığı Ezel dizisinde canlandırdığı Eyşan karakteri ile hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu Cansu Dere 41 yaşında.

Cansu Dere cesaretini konuşturdu! Zebra desenli mayosunu giydi o kare ortalığı yıktı geçti: Tam bir Eyşan pozu

Sosyal medya paylaşımı ile gündeme bomba gibi düşen Cansu Dere'nin mayolu karesi kısa sürede çok konuşulanlar listesine girdi.

Cansu Dere cesaretini konuşturdu! Zebra desenli mayosunu giydi o kare ortalığı yıktı geçti: Tam bir Eyşan pozu

Cansu Dere'nin zebra desenli mayolu pozunda doğal hali dikkat çekti.

Cansu Dere cesaretini konuşturdu! Zebra desenli mayosunu giydi o kare ortalığı yıktı geçti: Tam bir Eyşan pozu

İşte güzelliğini konuşturan Cansu Dere'nin makyajsız hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin en doğal halleri...

SON DAKİKA