Canlı yayında ortalık karıştı! Safiye Soyman estetik yaptırdığını itiraf etti suçu Seda Sayan'ın üzerine attı! Yakın dostunu rezil etti

Sayan, arkadaşıyla birlikte Miami'de tatil yaptığını, orasının çok sıcak olduğunu, bu nedenle de Soyman'ın iç çamaşırı giymek istemediğini, göğüslerinin de çok büyük olduğu için sarkık göründüğünü, adeta 'ağzına gireceğini' söylerken hem kendisi hem de sunucular Müge ve Gülşen kahkahalara boğuldu.