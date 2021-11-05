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Canlı yayında ortalık karıştı! Safiye Soyman estetik yaptırdığını itiraf etti suçu Seda Sayan'ın üzerine attı! Yakın dostunu rezil etti

Şarkıcı Safiye Soyman TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında estetik yaptırdığını itiraf etti suçu Seda Sayan'ın üzerine atınca ortalık karıştı. Yakın arkadaşının ısrarlarına dayanamayarak ameliyat masasına yattığını söyleyen Soyman estetik operasyon geçirdikten sonra denize giremediğini anlattı. Programı izleyen Seda Sayan da yerinde durmayarak canlı yayına telefonla bağlandı ve Soyman'ı yerden yere vurdu.

05.11.2021 09:21 - Son Güncelleme: 05.11.2021 09:22
Safiye Soyman estetik yaptırdığını itiraf etti suçu Seda Sayan’ın üzerine attı! Canlı yayında ortalık karıştı! Yakın dostunu rezil etti

TV8'de yayınlanan Müge Ve Gülşen ile 2. Sayfa canlı yayınına konuk olan Safiye Soyman estetik yaptırdığını itiraf etti. Soyman, Seda Sayan'ın ısrarıyla estetik yaptırdığını söyleyince ortalık karıştı. Programa canlı telefon bağlantısı yapan Seda Sayan Safiye Soyman'ı açıklamalarıyla resmen yerin dibine soktu. Sivri dilliği ile bilinen Sayan 'Yakın arkadaşım' demedi, Safiye Soyman'ı rezil etti. Seda Sayan konuştukça programın sunucuları kahkaha boğuldu. Peki Safiye Soyman neresini yaptırdı? İşte haberin devamı...

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Safiye Soyman estetik yaptırdığını itiraf etti suçu Seda Sayan’ın üzerine attı! Canlı yayında ortalık karıştı! Yakın dostunu rezil etti

Safiye Soyman, Seda Sayan'ın açıklamalarıyla şaşkına uğradı.

Safiye Soyman estetik yaptırdığını itiraf etti suçu Seda Sayan’ın üzerine attı! Canlı yayında ortalık karıştı! Yakın dostunu rezil etti

Safiye Soyman ile yakın arkadaş olduğu bilinen Seda Sayan, esprili bir dille Soyman'ın 'özel operasyonlarını' açık açık anlatınca hem stüdyodakiler hem de sunucular Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel Salt şoka girdi.

Safiye Soyman estetik yaptırdığını itiraf etti suçu Seda Sayan’ın üzerine attı! Canlı yayında ortalık karıştı! Yakın dostunu rezil etti

Sayan, arkadaşıyla birlikte Miami'de tatil yaptığını, orasının çok sıcak olduğunu, bu nedenle de Soyman'ın iç çamaşırı giymek istemediğini, göğüslerinin de çok büyük olduğu için sarkık göründüğünü, adeta 'ağzına gireceğini' söylerken hem kendisi hem de sunucular Müge ve Gülşen kahkahalara boğuldu.

Safiye Soyman estetik yaptırdığını itiraf etti suçu Seda Sayan’ın üzerine attı! Canlı yayında ortalık karıştı! Yakın dostunu rezil etti

'AĞZIMA GİRECEK KOCAMAN'

Seda Sayan "Safiye menapozdan sonra çamaşır giymeyi sevmiyordu, sıcaktan terliyordu. 'Hemen şunları küçülttür, ağzıma girecek kocaman kocaman' dedim, beni dinledi" dedi.

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