Canlı yayında ortalık karıştı! Safiye Soyman estetik yaptırdığını itiraf etti suçu Seda Sayan'ın üzerine attı! Yakın dostunu rezil etti
Şarkıcı Safiye Soyman TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında estetik yaptırdığını itiraf etti suçu Seda Sayan'ın üzerine atınca ortalık karıştı. Yakın arkadaşının ısrarlarına dayanamayarak ameliyat masasına yattığını söyleyen Soyman estetik operasyon geçirdikten sonra denize giremediğini anlattı. Programı izleyen Seda Sayan da yerinde durmayarak canlı yayına telefonla bağlandı ve Soyman'ı yerden yere vurdu.
TV8'de yayınlanan Müge Ve Gülşen ile 2. Sayfa canlı yayınına konuk olan Safiye Soyman estetik yaptırdığını itiraf etti. Soyman, Seda Sayan'ın ısrarıyla estetik yaptırdığını söyleyince ortalık karıştı. Programa canlı telefon bağlantısı yapan Seda Sayan Safiye Soyman'ı açıklamalarıyla resmen yerin dibine soktu. Sivri dilliği ile bilinen Sayan 'Yakın arkadaşım' demedi, Safiye Soyman'ı rezil etti. Seda Sayan konuştukça programın sunucuları kahkaha boğuldu. Peki Safiye Soyman neresini yaptırdı? İşte haberin devamı...
Safiye Soyman ile yakın arkadaş olduğu bilinen Seda Sayan, esprili bir dille Soyman'ın 'özel operasyonlarını' açık açık anlatınca hem stüdyodakiler hem de sunucular Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel Salt şoka girdi.
Sayan, arkadaşıyla birlikte Miami'de tatil yaptığını, orasının çok sıcak olduğunu, bu nedenle de Soyman'ın iç çamaşırı giymek istemediğini, göğüslerinin de çok büyük olduğu için sarkık göründüğünü, adeta 'ağzına gireceğini' söylerken hem kendisi hem de sunucular Müge ve Gülşen kahkahalara boğuldu.
'AĞZIMA GİRECEK KOCAMAN'
Seda Sayan "Safiye menapozdan sonra çamaşır giymeyi sevmiyordu, sıcaktan terliyordu. 'Hemen şunları küçülttür, ağzıma girecek kocaman kocaman' dedim, beni dinledi" dedi.