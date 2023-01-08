Canım Kardeşim'in küçük yıldızı Kahraman Kıral'ın son halini gören tanıyamıyor! Bomba itiraf geldi: "Meğer diğer çocuk Armağan Çağlayan'mış"
Canım Kardeşim filminin küçük yıldızı Kahraman Kıral'ın son halini gören tanıyamıyor! 1973 yapım Canım Kardeşim filmi çekildiğinde 9 yaşındaydı Kahraman Kıral. Milyonları ağlatan Canım Kardeşim filminin çocuk oyuncusunun şimdiki halini görenler şaşırıyor. Unutulmaz filmde çocuk oyuncu olarak karşımıza çıkan ve herkesi ağlatan Kahraman Kıral, şimdilerde sinemadan uzak... Ünlü oyuncu, beyazperde yolculuğunu ve değişen hayatını anlatırken bir ititrafta bulundu. Armağan Çağlayan'ın çocukluk hali ise gündem oldu.
"MEĞER DİĞER ÇOCUK ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'MIŞ"
Canım Kardeşim'in küçük yıldızı Kahraman Kıral'ın son halini gören tanıyamıyor! Açıklamalarıyla dikkat çeken Kahraman Kıral'dan bomba itiraf geldi.
Canım Kardeşim filminin küçük yıldızı Kahraman Kıral'ın son haline bakın! Adile Naşit, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ile rol almıştı... O zamanlar henüz 9 yaşındaydı Kahraman Kıral...
Tarık Akan ve Halit Akçatepe ile 'Canım Kardeşim' filminde canlandırdığı karakterlerle milyonları ağlatan Kahraman Kıral açıklamalarıyla dikkat çekti. Habertürk'ün haberine göre, "Abartmıyorum 'Canım Kardeşim' bugün çekilse Oscar'a aday olur ama filmin yeniden çekilmesini istemem. 'Hababam Sınıfı'nı yeniden çektiler ama ne oldu? İnsanlar sahiplenmedi, benimsemedi. 'Hababam'ın öz ruhunu zedeledi. Değerini düşürdü. Bugün çekilen bu tarz başarılı filmler var ama daha suni geliyor. Belki o günün şartları ve bazı imkansızlıklar içinde çekildiği için çok daha değerli ve gerçekçi oldu 'Canım Kardeşim'. Her izlediğimde ağlıyorum." diyen Kahraman Kıral'ın Armağan Çağlayan itirafı bomba!
GAZETE İLANI HAYATINI DEĞİŞTİRMİŞ
Kahraman Kıral, oyunculuk serüveninin 8 yaşındayken ailesinin gördüğü bir gazete ilanıyla başladığını açıkladı. Kıral, "1972 yılında Hürriyet Gazetesi'nde bir filmde oynaması için 'çocuk oyuncu aranıyor' ilanı vardı. Rol yapan bir yanım olduğu için ailem ile Beyoğlu'nda yapılan seçmelere katıldım. 30-40 çocuk arasında son ikiye kalmıştım. Sonra yıllar sonra öğrendim ki, finale kalan diğer çocuk ise Armağan Çağlayan'mış. Ardından Erkem Bora, Fatma Girik ve Murat Soydan'ın yer aldığı 'Evlat' filmiyle ilk kez kamera karşısına geçtim." dedi.
İşte Armağan Çağlayan itirafıyla dikkat çeken Kahraman Kıral'ın son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz Yeşilçam ünlülerinin değişimleri...