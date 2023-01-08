Canım Kardeşim'in küçük yıldızı Kahraman Kıral'ın son halini gören tanıyamıyor! Bomba itiraf geldi: "Meğer diğer çocuk Armağan Çağlayan'mış"

Tarık Akan ve Halit Akçatepe ile 'Canım Kardeşim' filminde canlandırdığı karakterlerle milyonları ağlatan Kahraman Kıral açıklamalarıyla dikkat çekti. Habertürk'ün haberine göre, "Abartmıyorum 'Canım Kardeşim' bugün çekilse Oscar'a aday olur ama filmin yeniden çekilmesini istemem. 'Hababam Sınıfı'nı yeniden çektiler ama ne oldu? İnsanlar sahiplenmedi, benimsemedi. 'Hababam'ın öz ruhunu zedeledi. Değerini düşürdü. Bugün çekilen bu tarz başarılı filmler var ama daha suni geliyor. Belki o günün şartları ve bazı imkansızlıklar içinde çekildiği için çok daha değerli ve gerçekçi oldu 'Canım Kardeşim'. Her izlediğimde ağlıyorum." diyen Kahraman Kıral'ın Armağan Çağlayan itirafı bomba!