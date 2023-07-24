Canım Kardeşim'in çocuk yıldızıydı siz bir de son halini görün! Yeşilçam'da sadece 14 filmde rol aldı sırra kadem bastı meğer yeni işi...
Canım Kardeşim filminin küçük yıldızı Kahraman Kıral'ın son haline bakın! Adile Naşit, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ile rol almıştı başarılı oyuncu... 1973 yapım Canım Kardeşim filmi çekildiğinde 9 yaşındaydı Kahraman Kıral. Milyonları ağlatan Canım Kardeşim filminin çocuk oyuncusunun şimdiki halini görenler şaşırıyor. Unutulmaz filmde çocuk oyuncu olarak karşımıza çıkan ve herkesi ağlatan Kahraman Kıral şimdi 56 yaşında... İlkokul hayatı boyunca 15 filmde oynayan Canım Kardeşim'in çocuk oyuncusunun şimdiki hali ve yeşilçam oyuncularının son halleri...
24.07.2023 12:01 - Son Güncelleme: 24.07.2023 12:01
Canım Kardeşim adlı filmin çocuk oyuncusu şimdi ne yapıyor? Küçük yıldızın son hali görenleri şaşırttı. İşte Kahraman Kıral'ın son hali…