Caner Toygar'dan yıllar sonra gelen bardak itirafı meğer yalan söylemişler 'reklam yaptı para aldı' Esra Erol elinden tutmuştu
Hafta içi her gün atv ekranlarının akşam kuşağında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da'nın sevilen muhabir, Caner Toygar'ın Instagram hesabında yaptığı paylaşımla herkesi korkutmuştu bir süre önce. Instagram hesabından yaptığı açıklamada beyninde bir kitle bulunduğunu ve MR çektireceğini söyleyen Caner Toygar, ağrılarından intihar eşiğine geldiğini söyleyerek herkesi korkutmuştu. Toygar, Armağan Çağlayan'a konuk olarak, hakkında yanlış bilinenleri açıkladı. Caner Toygar, kendisiyle özdeşleşen 'kafada bardak kırma' hareketinin sebebini de ilk kez açıkladı.
06.07.2022 14:42 - Son Güncelleme: 06.07.2022 14:42
Armağan Çağlayan'ın Youtube programının yeni konuğu reality şovlarla hayatımıza giren Caner Toygar oldu. 2000'li yılların başına ekrana gelen 'Gelinim Olur musun?' yarışmasıyla tüm Türkiye tarafından tanınır hale gelen Toygar, dönem dönem hakkında çıkan haberlerle gündeme geliyor.
Son olarak beyninde kitle olduğu şüphesiyle mr çektiren ünlü isim, sevenlerini endişelendirmişti. Şimdilerde Esra Erol'la birlikte çalışan Toygar, hakkında yanlış bilinen olayları Armağan Çağlayan'a açıkladı.