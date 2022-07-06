Caner Toygar’dan yıllar sonra gelen bardak itirafı meğer yalan söylemişler ’reklam yaptı para aldı’ Esra Erol elinden tutmuştu

Tüm Türkiye'nin evlilik yarışmasında Tülin Koca'yla yaşadığı aşkla tanıdığı Caner Toygar geçtiğimiz günlerde sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamayla herkesi korkutmuştu. Toygar bu kez de yıllar sonra gelen kafada bardak kırma itirafıyla gündemde.