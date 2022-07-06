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Caner Toygar'dan yıllar sonra gelen bardak itirafı meğer yalan söylemişler 'reklam yaptı para aldı' Esra Erol elinden tutmuştu

Hafta içi her gün atv ekranlarının akşam kuşağında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da'nın sevilen muhabir, Caner Toygar'ın Instagram hesabında yaptığı paylaşımla herkesi korkutmuştu bir süre önce. Instagram hesabından yaptığı açıklamada beyninde bir kitle bulunduğunu ve MR çektireceğini söyleyen Caner Toygar, ağrılarından intihar eşiğine geldiğini söyleyerek herkesi korkutmuştu. Toygar, Armağan Çağlayan'a konuk olarak, hakkında yanlış bilinenleri açıkladı. Caner Toygar, kendisiyle özdeşleşen 'kafada bardak kırma' hareketinin sebebini de ilk kez açıkladı.

06.07.2022 14:42 - Son Güncelleme: 06.07.2022 14:42
Caner Toygar’dan yıllar sonra gelen bardak itirafı meğer yalan söylemişler ’reklam yaptı para aldı’ Esra Erol elinden tutmuştu

Tüm Türkiye'nin evlilik yarışmasında Tülin Koca'yla yaşadığı aşkla tanıdığı Caner Toygar geçtiğimiz günlerde sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamayla herkesi korkutmuştu. Toygar bu kez de yıllar sonra gelen kafada bardak kırma itirafıyla gündemde.

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Caner Toygar’dan yıllar sonra gelen bardak itirafı meğer yalan söylemişler ’reklam yaptı para aldı’ Esra Erol elinden tutmuştu

Armağan Çağlayan'ın Youtube programının yeni konuğu reality şovlarla hayatımıza giren Caner Toygar oldu. 2000'li yılların başına ekrana gelen 'Gelinim Olur musun?' yarışmasıyla tüm Türkiye tarafından tanınır hale gelen Toygar, dönem dönem hakkında çıkan haberlerle gündeme geliyor.

Caner Toygar’dan yıllar sonra gelen bardak itirafı meğer yalan söylemişler ’reklam yaptı para aldı’ Esra Erol elinden tutmuştu

Son olarak beyninde kitle olduğu şüphesiyle mr çektiren ünlü isim, sevenlerini endişelendirmişti. Şimdilerde Esra Erol'la birlikte çalışan Toygar, hakkında yanlış bilinen olayları Armağan Çağlayan'a açıkladı.

Caner Toygar’dan yıllar sonra gelen bardak itirafı meğer yalan söylemişler ’reklam yaptı para aldı’ Esra Erol elinden tutmuştu

Kendisiyle özdeşleşen 'kafada bardak kırma' hareketinin aslını yıllar sonra açıklayan Toygar, reklam iddialarına son noktayı koydu.

Caner Toygar’dan yıllar sonra gelen bardak itirafı meğer yalan söylemişler ’reklam yaptı para aldı’ Esra Erol elinden tutmuştu

2000'li yıllarda program program gezen Toygar, programda aşk yaşadığı Tülin'le ayrıldıktan sonra Gülben Ergen'in programına katılıp kafasında bardak kırmıştı.

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