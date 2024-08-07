Caner Toygar gerçeği itiraf etmişti! Gelinim Olur Musun Tülin Koca'nın son haline bakın: “Caner aynı da Tülin’e ne olmuş...”

Yayınlandığı döneme damga vuran Gelinim Olur Musun programının fenomen gelin adaylarından Tülin Koca, Caner Toygar ile yaşadığı aşkla uzun bir süre gündem olmuştu. Caner Toygar yarışma sonrası televizyon macerasına devam ederken Tülin Koca adeta sırra kadem basmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Koca'nın son hali merak konusu oldu. Ünlü ismin ortaya çıkan son fotoğrafları ise görenleri şaşkına çevirdi. Fenomen gelin adayını görenler tanımakta zorlanırken "Caner aynı Tülin'e ne olmuş?" yorumunda bulundu. İşte Tülin Koca'nın son hali...